https://ria.ru/20250607/trevoga-2021467817.html

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 07.06.2025

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Курской области, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T07:38:00+03:00

2025-06-07T07:38:00+03:00

2025-06-07T07:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

безопасность

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Курской области, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона. Опасность атаки БПЛА была объявлена на территории региона в 13.43 пятницы, ее отменили спустя 17 часов 36 минут. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, безопасность