https://ria.ru/20250607/trevoga-2021467817.html
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 07.06.2025
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Курской области, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T07:38:00+03:00
2025-06-07T07:38:00+03:00
2025-06-07T07:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Курской области, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона. Опасность атаки БПЛА была объявлена на территории региона в 13.43 пятницы, ее отменили спустя 17 часов 36 минут. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА, которая длилась более 17 часов