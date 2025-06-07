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В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА
В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 07.06.2025
В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Ивановской области, сообщили в правительстве региона в Telegram-канале. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T07:07:00+03:00
2025-06-07T07:07:00+03:00
2025-06-07T07:07:00+03:00
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ивановская область
безопасность
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Ивановской области, сообщили в правительстве региона в Telegram-канале. Опасность была объявлена в 20.56 мск, она длилась почти десять часов. "Оперативный штаб: отбой опасности БПЛА в Ивановской области", - говорится в сообщении регионального правительства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивановская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ивановская область, Безопасность
В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА
В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА, которая длилась десять часов