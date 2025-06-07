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В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников

В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 07.06.2025

В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов отменена на всей территории Белгородской области, сообщает главное управление МЧС РФ по региону в... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T06:54:00+03:00

2025-06-07T06:54:00+03:00

2025-06-07T06:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов отменена на всей территории Белгородской области, сообщает главное управление МЧС РФ по региону в Telegram-канале. Опасность была объявлена в пятницу в 10.13 мск, она длилась 20 часов 29 минут. "Отбой опасности атаки БПЛА в Белгородской области 06.42 мск", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

белгородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность