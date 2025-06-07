https://ria.ru/20250607/trevoga-2021464653.html

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 07.06.2025

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

Режим воздушной опасности отменен на территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T06:33:00+03:00

2025-06-07T06:33:00+03:00

2025-06-07T06:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

липецкая область

игорь артамонов

безопасность

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Режим воздушной опасности отменен на территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. Режим опасности был введен в Липецкой области в пятницу в 14.24 мск, он продлился 16 часов. "Внимание! Отбой желтого уровня в Липецкой области", - написал Артамонов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

липецкая область

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Дарья Буймова

липецкая область, игорь артамонов, безопасность