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В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 07.06.2025
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности отменен на территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T06:33:00+03:00
2025-06-07T06:33:00+03:00
2025-06-07T06:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецкая область
игорь артамонов
безопасность
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Режим воздушной опасности отменен на территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. Режим опасности был введен в Липецкой области в пятницу в 14.24 мск, он продлился 16 часов. "Внимание! Отбой желтого уровня в Липецкой области", - написал Артамонов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Игорь Артамонов, Безопасность
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
Артамонов: в Липецкой области отменили режим воздушной опасности