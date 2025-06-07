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В Тамбовской области отменили опасность атаки беспилотников

В Тамбовской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 07.06.2025

В Тамбовской области отменили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА отменена в Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС РФ. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T00:46:00+03:00

2025-06-07T00:46:00+03:00

2025-06-07T00:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

тамбовская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС РФ. Опасность была объявлена в пятницу в 21.23 мск, она длилась около трех часов. "Тамбовская область. Внимание!!! Отбой "Воздушной тревоги" - опасность атаки беспилотных воздушных судов миновала", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

тамбовская область

россия

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Дарья Буймова

тамбовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность