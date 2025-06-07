https://ria.ru/20250607/tramp-2021552589.html

Трамп пригрозил Маску последствиями в случае поддержки демократов

Трамп пригрозил Маску последствиями в случае поддержки демократов - РИА Новости, 07.06.2025

Трамп пригрозил Маску последствиями в случае поддержки демократов

Президент США Дональд Трамп в субботу пригрозил своему бывшему соратнику Илону Маску "очень серьезными последствиями", если тот начнет жертвовать средства в... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T19:48:00+03:00

2025-06-07T19:48:00+03:00

2025-06-07T20:03:00+03:00

конфликт трампа и маска

сша

дональд трамп

илон маск

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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в субботу пригрозил своему бывшему соратнику Илону Маску "очень серьезными последствиями", если тот начнет жертвовать средства в поддержку демократов."Если он это сделает, ему придется столкнуться с очень серьезными последствиями", - заявил Трамп телеканалу NBC News, отвечая на вопрос о том, что произойдет, если Маск начнет поддерживать демократов, которые выступают против законопроекта о налогах и сокращении расходов.Трамп также отметил, что у него нет желания восстанавливать дружеские отношения с Маском."Я слишком занят другими делами... У меня нет намерения разговаривать с ним", - ответил американский лидер на вопрос о том, собирается ли он говорить с Маском в ближайшее время.Разлад между Трампом и Маском произошел на этой неделе после критики миллиардером законопроекта о налогах и сокращении расходов, поддерживаемого Белым домом. Перепалка быстро переросла в личные нападки в соцсетях и вызвала резонанс в политических и деловых кругах США.

https://ria.ru/20250607/ssha-2021552692.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

конфликт трампа и маска, сша, дональд трамп, илон маск, в мире