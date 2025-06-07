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Трамп пригрозил Маску последствиями в случае поддержки демократов - РИА Новости, 07.06.2025
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19:48 07.06.2025 (обновлено: 20:03 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/tramp-2021552589.html
Трамп пригрозил Маску последствиями в случае поддержки демократов
Трамп пригрозил Маску последствиями в случае поддержки демократов - РИА Новости, 07.06.2025
Трамп пригрозил Маску последствиями в случае поддержки демократов
Президент США Дональд Трамп в субботу пригрозил своему бывшему соратнику Илону Маску "очень серьезными последствиями", если тот начнет жертвовать средства в... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T19:48:00+03:00
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конфликт трампа и маска
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в субботу пригрозил своему бывшему соратнику Илону Маску "очень серьезными последствиями", если тот начнет жертвовать средства в поддержку демократов."Если он это сделает, ему придется столкнуться с очень серьезными последствиями", - заявил Трамп телеканалу NBC News, отвечая на вопрос о том, что произойдет, если Маск начнет поддерживать демократов, которые выступают против законопроекта о налогах и сокращении расходов.Трамп также отметил, что у него нет желания восстанавливать дружеские отношения с Маском."Я слишком занят другими делами... У меня нет намерения разговаривать с ним", - ответил американский лидер на вопрос о том, собирается ли он говорить с Маском в ближайшее время.Разлад между Трампом и Маском произошел на этой неделе после критики миллиардером законопроекта о налогах и сокращении расходов, поддерживаемого Белым домом. Перепалка быстро переросла в личные нападки в соцсетях и вызвала резонанс в политических и деловых кругах США.
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конфликт трампа и маска, сша, дональд трамп, илон маск, в мире
Конфликт Трампа и Маска, США, Дональд Трамп, Илон Маск, В мире
Трамп пригрозил Маску последствиями в случае поддержки демократов

Трамп пригрозил Маску очень серьезными последствиями за пожертвования демократам

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп и Илон Маск
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в субботу пригрозил своему бывшему соратнику Илону Маску "очень серьезными последствиями", если тот начнет жертвовать средства в поддержку демократов.
«
"Если он это сделает, ему придется столкнуться с очень серьезными последствиями", - заявил Трамп телеканалу NBC News, отвечая на вопрос о том, что произойдет, если Маск начнет поддерживать демократов, которые выступают против законопроекта о налогах и сокращении расходов.
Трамп также отметил, что у него нет желания восстанавливать дружеские отношения с Маском.
"Я слишком занят другими делами... У меня нет намерения разговаривать с ним", - ответил американский лидер на вопрос о том, собирается ли он говорить с Маском в ближайшее время.
Разлад между Трампом и Маском произошел на этой неделе после критики миллиардером законопроекта о налогах и сокращении расходов, поддерживаемого Белым домом. Перепалка быстро переросла в личные нападки в соцсетях и вызвала резонанс в политических и деловых кругах США.
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
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Вчера, 19:48
 
Конфликт Трампа и МаскаСШАДональд ТрампИлон МаскВ мире
 
 
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