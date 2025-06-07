https://ria.ru/20250607/tramp-2021551077.html

Трампа не станут поздравлять с днем рождения на параде в столице, пишут СМИ

Трампа не станут поздравлять с днем рождения на параде в столице, пишут СМИ - РИА Новости, 07.06.2025

Трампа не станут поздравлять с днем рождения на параде в столице, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, будет в центре внимания во время парада в честь юбилея американской армии в Вашингтоне, несмотря на заверения... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T19:27:00+03:00

2025-06-07T19:27:00+03:00

2025-06-07T19:27:00+03:00

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, как ожидается, будет в центре внимания во время парада в честь юбилея американской армии в Вашингтоне, несмотря на заверения чиновников в том, что официально поздравлять главу государства с днем рождения в ходе этого мероприятия не планируется, сообщает газета Washington Post. В начале мая армия США сообщила, что 14 июня проведет военный парад в Вашингтоне в честь своего 250-летия. Дата проведения парада совпадает с днем рождения Трампа, которому 14 июня исполнится 79 лет. "Армейские чиновники заявили, что петь Трампу песню "С днем рождения" или официально уделять внимание его дню рождения во время парада не планируется... Несмотря на то, что чиновники принижают значимость дня рождения Трампа (в сравнении с юбилеем армии - ред.), президент, как ожидается, будет в центре внимания ", - пишет издание. Как заявил Washington Post один из источников, после одного из первых совещаний, посвященных параду, у военных сложилось впечатление, что глава государства не хочет придавать особое значение своему личному празднику. Ранее газета Hill со ссылкой на источник сообщала, что именно администрация Трампа планирует провести военный парад в Вашингтоне 14 июня, приурочив его ко дню рождения американского лидера. Указывалось, что парад может растянуться почти на 6,5 километра от Арлингтона в штате Вирджиния, где расположено министерство обороны, до Белого дома. По словам собеседника издания, планирование мероприятия началось еще в прошлом году.

https://ria.ru/20250607/ssha-2021538478.html

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в мире, сша, дональд трамп