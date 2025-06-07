Белый дом пытался сгладить конфликт между Трампом и Маском, пишут СМИ
WP: Белый дом пытался сгладить конфликт между Трампом и Маском
© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск и Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск и Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. Белый дом пытался сгладить конфликт между Дональдом Трампом и Илоном Маском, но в четверг американский президент публично выразил разочарование в бизнесмене, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
"Надежда на примирение остается, но прежними их отношения уже не будут", — заявил один из сотрудников администрации, знакомый с позицией обеих сторон.
Высокопоставленные чиновники пытались показать ситуацию как незначительную. Они уверяли, что Трампу давно известна позиция Маска по неоднозначному налоговому законопроекту. Но после взаимных выпадов в соцсетях американский лидер сообщил советникам и журналистам CNN и ABC, что не намерен больше общаться с Маском.
Сдержанность президента "рушилась на глазах". Вскоре после очередного обострения Трамп заявил о желании продать электромобиль Tesla, припаркованный у Белого дома. По информации пресс-службы, автомобиль он приобрел "по рыночной цене" в марте после демонстрации моделей компании Маска на лужайке у резиденции.
Разлад между Трампом и Маском произошел на этой неделе после критики миллиардером законопроекта о налогах и сокращении расходов, поддерживаемого Белым домом. Перепалка быстро переросла в личные нападки в соцсетях и вызвала резонанс в политических и деловых кругах США.
Конфликт Трампа и Маска
- На прошлой неделе бизнесмен покинул пост руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE), а на днях жестко раскритиковал масштабный бюджетный проект, продвигаемый Трампом, назвав его "мерзостью".
Документ сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. Маск же считает, что законопроект нивелирует итоги его работы в госсекторе и приведет к росту дефицита бюджета США.
- Глава Белого дома выразил разочарование и отметил, что многое сделал для Маска, а предприниматель в ответ заявил, что именно благодаря ему президент победил на выборах.
- В четверг Трамп предложил больше не предоставлять государственные субсидии и контракты компаниям бизнесмена, чтобы сэкономить миллиарды долларов из бюджета.
- Маск, со своей стороны, заявил, что материалы дела финансиста Джеффри Эпштейна не публикуются из-за того, что в них фигурирует американский лидер.
Дело Эпштейна, обвинявшегося в секс-торговле и преступлениях против несовершеннолетних, получило широкий резонанс из-за его связей с политиками и знаменитостями. Согласно материалам судебных слушаний, свидетель, дававший показания по делу, ранее заявил, что никогда не видел Трампа в доме Эпштейна, на его частном острове в Карибском море или в других местах, которые посещал финансист.
- Трамп выразил мнение, что миллиардер "сошел с ума", и отметил, что его не беспокоят все эти нападки.
- Маск же после предложения президента об отмене субсидий заявил, что SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, но вскоре передумал.
- Он также выступил за импичмент Трампу и предложил заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
- После перепалки котировки акций компании Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит рухнули почти на 14 процентов.