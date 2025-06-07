https://ria.ru/20250607/tramp-2021541709.html

Белый дом пытался сгладить конфликт между Трампом и Маском, пишут СМИ

Белый дом пытался сгладить конфликт между Трампом и Маском, пишут СМИ - РИА Новости, 07.06.2025

Белый дом пытался сгладить конфликт между Трампом и Маском, пишут СМИ

Белый дом пытался сгладить конфликт между Дональдом Трампом и Илоном Маском, но в четверг американский президент публично выразил разочарование в бизнесмене,... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T18:30:00+03:00

2025-06-07T18:30:00+03:00

2025-06-07T20:45:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. Белый дом пытался сгладить конфликт между Дональдом Трампом и Илоном Маском, но в четверг американский президент публично выразил разочарование в бизнесмене, пишет The Washington Post со ссылкой на источники. "Надежда на примирение остается, но прежними их отношения уже не будут", — заявил один из сотрудников администрации, знакомый с позицией обеих сторон. Высокопоставленные чиновники пытались показать ситуацию как незначительную. Они уверяли, что Трампу давно известна позиция Маска по неоднозначному налоговому законопроекту. Но после взаимных выпадов в соцсетях американский лидер сообщил советникам и журналистам CNN и ABC, что не намерен больше общаться с Маском. Сдержанность президента "рушилась на глазах". Вскоре после очередного обострения Трамп заявил о желании продать электромобиль Tesla, припаркованный у Белого дома. По информации пресс-службы, автомобиль он приобрел "по рыночной цене" в марте после демонстрации моделей компании Маска на лужайке у резиденции. Разлад между Трампом и Маском произошел на этой неделе после критики миллиардером законопроекта о налогах и сокращении расходов, поддерживаемого Белым домом. Перепалка быстро переросла в личные нападки в соцсетях и вызвала резонанс в политических и деловых кругах США.Конфликт Трампа и Маска

https://ria.ru/20250607/ssha-2021538478.html

https://ria.ru/20250605/tesla-2021188662.html

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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, tesla motors, конфликт трампа и маска