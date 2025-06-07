https://ria.ru/20250607/tramp-2021454386.html
Трамп заявил, что оценит действующие госконтракты с Маском
Трамп заявил, что оценит действующие госконтракты с Маском - РИА Новости, 07.06.2025
Трамп заявил, что оценит действующие госконтракты с Маском
Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет полную оценку действующих государственных контрактов с американским предпринимателем Илоном Маском и... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T01:43:00+03:00
2025-06-07T01:43:00+03:00
2025-06-07T01:43:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет полную оценку действующих государственных контрактов с американским предпринимателем Илоном Маском и предоставляемых субсидий. "Мы рассмотрим все... это большие деньги... большие субсидии", - сообщил он журналистам пула Белого дома, комментируя возможность разрыва контрактов между государственными ведомствами США и компаниями Маска. При этом Трамп отметил, что "понятия не имеет" о возможном открытии расследований в отношении миллиардера на фоне публичного конфликта с ним. "Я просто желаю ему всего хорошо", - добавил Трамп.
https://ria.ru/20250607/tramp-2021447157.html
https://ria.ru/20250606/mask-2021431386.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, илон маск, в мире
США, Дональд Трамп, Илон Маск, В мире
Трамп заявил, что оценит действующие госконтракты с Маском
Трамп заявил, что оценит госконтракты с Маском и предоставляемые субсидии