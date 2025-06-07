https://ria.ru/20250607/tramp-2021454386.html

Трамп заявил, что оценит действующие госконтракты с Маском

Трамп заявил, что оценит действующие госконтракты с Маском - РИА Новости, 07.06.2025

Трамп заявил, что оценит действующие госконтракты с Маском

Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет полную оценку действующих государственных контрактов с американским предпринимателем Илоном Маском и... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T01:43:00+03:00

2025-06-07T01:43:00+03:00

2025-06-07T01:43:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет полную оценку действующих государственных контрактов с американским предпринимателем Илоном Маском и предоставляемых субсидий. "Мы рассмотрим все... это большие деньги... большие субсидии", - сообщил он журналистам пула Белого дома, комментируя возможность разрыва контрактов между государственными ведомствами США и компаниями Маска. При этом Трамп отметил, что "понятия не имеет" о возможном открытии расследований в отношении миллиардера на фоне публичного конфликта с ним. "Я просто желаю ему всего хорошо", - добавил Трамп.

https://ria.ru/20250607/tramp-2021447157.html

https://ria.ru/20250606/mask-2021431386.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, дональд трамп, илон маск, в мире