https://ria.ru/20250607/tramp-2021453440.html

Трамп надеется, что Россия не будет останавливать переговоры с Украиной

Трамп надеется, что Россия не будет останавливать переговоры с Украиной - РИА Новости, 07.06.2025

Трамп надеется, что Россия не будет останавливать переговоры с Украиной

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Россия не станет останавливать переговоры по урегулированию конфликта на Украине. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T01:30:00+03:00

2025-06-07T01:30:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Россия не станет останавливать переговоры по урегулированию конфликта на Украине."Я думаю, что Россия не пойдет остановку (переговоров - ред.) по соглашению", - сообщил он журналистам, комментируя прогресс в урегулировании конфликта на Украине между Москвой и Киевом.При этом американский лидер добавил, что в случае необходимости по-прежнему рассматривает возможность введения дополнительных санкций в отношении Москвы.

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Дарья Буймова

россия, украина, в мире, дональд трамп, москва