https://ria.ru/20250607/tramp-2021453440.html
Трамп надеется, что Россия не будет останавливать переговоры с Украиной
Трамп надеется, что Россия не будет останавливать переговоры с Украиной - РИА Новости, 07.06.2025
Трамп надеется, что Россия не будет останавливать переговоры с Украиной
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Россия не станет останавливать переговоры по урегулированию конфликта на Украине. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T01:30:00+03:00
2025-06-07T01:30:00+03:00
2025-06-07T01:41:00+03:00
россия
украина
в мире
дональд трамп
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2019932873_0:0:1949:1096_1920x0_80_0_0_e644b83c607712410676a1f4d612c048.jpg
ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Россия не станет останавливать переговоры по урегулированию конфликта на Украине."Я думаю, что Россия не пойдет остановку (переговоров - ред.) по соглашению", - сообщил он журналистам, комментируя прогресс в урегулировании конфликта на Украине между Москвой и Киевом.При этом американский лидер добавил, что в случае необходимости по-прежнему рассматривает возможность введения дополнительных санкций в отношении Москвы.
https://ria.ru/20250607/tramp-2021452924.html
россия
украина
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2019932873_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9240783a39abee00bbb82664f8ea1c7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире, дональд трамп, москва
Россия, Украина, В мире, Дональд Трамп, Москва
Трамп надеется, что Россия не будет останавливать переговоры с Украиной
Трамп надеется, что Россия продолжит переговоры с Украиной после терактов Киева