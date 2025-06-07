https://ria.ru/20250607/tramp-2021447157.html

Трамп связал поведение Маска с наркотиками, пишут СМИ

Трамп связал поведение Маска с наркотиками, пишут СМИ - РИА Новости, 07.06.2025

Трамп связал поведение Маска с наркотиками, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп на фоне разгоревшегося в последние дни конфликта с предпринимателем Илоном Маском связывает его "сумасшедшее" поведение с тем, что... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T00:01:00+03:00

2025-06-07T00:01:00+03:00

2025-06-07T00:01:00+03:00

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне разгоревшегося в последние дни конфликта с предпринимателем Илоном Маском связывает его "сумасшедшее" поведение с тем, что миллиардер якобы употребляет наркотики, сообщает газета New York Times со ссылкой на два информированных источника. В конце мая издание опубликовало статью о том, что бизнесмен якобы начал активнее принимать наркотики в тот период, когда стал одним из ближайших соратников Трампа. Сам Маск опроверг, что принимает наркотики (конкретно кетамин), и раскритиковал публикацию. "Трамп, которого ознакомили с материалом New York Times об употреблении Илоном Маском наркотиков, в последние 24 часа говорил своим помощникам, что "сумасшедшее" поведение Маска связано с тем, что он принимает наркотики", - говорится в публикации издания. В 2023 году издание Wall Street Journal опубликовало статью, в которой утверждалось, что Маск принимает кетамин. В январе 2024 года издание сообщило, ссылаясь на источники, что Маск продолжает употреблять самые различные виды наркотиков, особенно кетамин, что может иметь серьезные последствия не только для его здоровья, но и для компаний, находящихся под его руководством. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. Из-за перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla рухнули на торгах в четверг на 14%. В пятницу на открытии торгов акции выросли почти на 5%, отыграв треть падения.

https://ria.ru/20250606/mask-2021446826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, сша, илон маск, дональд трамп, tesla motors, конфликт трампа и маска