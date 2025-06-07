Рейтинг@Mail.ru
Трамп связал поведение Маска с наркотиками, пишут СМИ - РИА Новости, 07.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:01 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/tramp-2021447157.html
Трамп связал поведение Маска с наркотиками, пишут СМИ
Трамп связал поведение Маска с наркотиками, пишут СМИ - РИА Новости, 07.06.2025
Трамп связал поведение Маска с наркотиками, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп на фоне разгоревшегося в последние дни конфликта с предпринимателем Илоном Маском связывает его "сумасшедшее" поведение с тем, что... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T00:01:00+03:00
2025-06-07T00:01:00+03:00
в мире
технологии
сша
илон маск
дональд трамп
tesla motors
конфликт трампа и маска
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_910fbfc2443c132aeba268004e0933c2.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне разгоревшегося в последние дни конфликта с предпринимателем Илоном Маском связывает его "сумасшедшее" поведение с тем, что миллиардер якобы употребляет наркотики, сообщает газета New York Times со ссылкой на два информированных источника. В конце мая издание опубликовало статью о том, что бизнесмен якобы начал активнее принимать наркотики в тот период, когда стал одним из ближайших соратников Трампа. Сам Маск опроверг, что принимает наркотики (конкретно кетамин), и раскритиковал публикацию. "Трамп, которого ознакомили с материалом New York Times об употреблении Илоном Маском наркотиков, в последние 24 часа говорил своим помощникам, что "сумасшедшее" поведение Маска связано с тем, что он принимает наркотики", - говорится в публикации издания. В 2023 году издание Wall Street Journal опубликовало статью, в которой утверждалось, что Маск принимает кетамин. В январе 2024 года издание сообщило, ссылаясь на источники, что Маск продолжает употреблять самые различные виды наркотиков, особенно кетамин, что может иметь серьезные последствия не только для его здоровья, но и для компаний, находящихся под его руководством. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. Из-за перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla рухнули на торгах в четверг на 14%. В пятницу на открытии торгов акции выросли почти на 5%, отыграв треть падения.
https://ria.ru/20250606/mask-2021446826.html
https://ria.ru/20250606/mask-2021431386.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7dee0ac806cead23066da8464d5c94c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, сша, илон маск, дональд трамп, tesla motors, конфликт трампа и маска
В мире, Технологии, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Tesla motors, Конфликт Трампа и Маска
Трамп связал поведение Маска с наркотиками, пишут СМИ

NYT: Трамп связывает неадекватное поведение Маска с наркотиками

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне разгоревшегося в последние дни конфликта с предпринимателем Илоном Маском связывает его "сумасшедшее" поведение с тем, что миллиардер якобы употребляет наркотики, сообщает газета New York Times со ссылкой на два информированных источника.
В конце мая издание опубликовало статью о том, что бизнесмен якобы начал активнее принимать наркотики в тот период, когда стал одним из ближайших соратников Трампа. Сам Маск опроверг, что принимает наркотики (конкретно кетамин), и раскритиковал публикацию.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
WSJ выяснила, чем грозит Маску конфликт с Трампом
Вчера, 23:54
"Трамп, которого ознакомили с материалом New York Times об употреблении Илоном Маском наркотиков, в последние 24 часа говорил своим помощникам, что "сумасшедшее" поведение Маска связано с тем, что он принимает наркотики", - говорится в публикации издания.
В 2023 году издание Wall Street Journal опубликовало статью, в которой утверждалось, что Маск принимает кетамин. В январе 2024 года издание сообщило, ссылаясь на источники, что Маск продолжает употреблять самые различные виды наркотиков, особенно кетамин, что может иметь серьезные последствия не только для его здоровья, но и для компаний, находящихся под его руководством.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
Из-за перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla рухнули на торгах в четверг на 14%. В пятницу на открытии торгов акции выросли почти на 5%, отыграв треть падения.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Маск оценил шутку Медведева про готовность помирить его с Трампом
Вчера, 20:43
 
В миреТехнологииСШАИлон МаскДональд ТрампTesla motorsКонфликт Трампа и Маска
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала