Трамп связал поведение Маска с наркотиками, пишут СМИ
NYT: Трамп связывает неадекватное поведение Маска с наркотиками
© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне разгоревшегося в последние дни конфликта с предпринимателем Илоном Маском связывает его "сумасшедшее" поведение с тем, что миллиардер якобы употребляет наркотики, сообщает газета New York Times со ссылкой на два информированных источника.
"Трамп, которого ознакомили с материалом New York Times об употреблении Илоном Маском наркотиков, в последние 24 часа говорил своим помощникам, что "сумасшедшее" поведение Маска связано с тем, что он принимает наркотики", - говорится в публикации издания.
В 2023 году издание Wall Street Journal опубликовало статью, в которой утверждалось, что Маск принимает кетамин. В январе 2024 года издание сообщило, ссылаясь на источники, что Маск продолжает употреблять самые различные виды наркотиков, особенно кетамин, что может иметь серьезные последствия не только для его здоровья, но и для компаний, находящихся под его руководством.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
Из-за перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla рухнули на торгах в четверг на 14%. В пятницу на открытии торгов акции выросли почти на 5%, отыграв треть падения.