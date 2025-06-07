Администрация Трампа уготовила Такеру Карлсону неожиданную роль, пишут СМИ
FT: Белый дом рассматривает Такера Карлсона как возможного инвестора в TikTok
© AP Photo / Richard DrewТакер Карлсон
© AP Photo / Richard Drew
Такер Карлсон. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Администрация США рассматривает журналиста Такера Карлсона в качестве возможного инвестора в соцсеть TikTok, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
В начале апреля Трамп заявил, что подписал указ, позволяющий видеохостингу продолжить работу в стране до 19 июня, чтобы завершить оформление сделки о реструктуризации сервиса.
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"Белый дом внес Такера Карлсона в свой список потенциальных инвесторов в TikTok, когда торопился найти покупателей приложения ранее в этом году... За него ратовал Джей Ди Вэнс, которого президент Дональд Трамп выбрал курировать сделку по TikTok", — говорится в публикации.
Сам Карлсон в комментарии изданию ранее заявил, что не в курсе ситуации.
"Я ничего об этом не знаю... Насколько мне известно, я читал, что сделка по TikTok приостановлена из-за торговой войны, из-за пошлин", — заявил он.
TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Его выпустили в 2018 году. На территории Соединенных Штатов у сервиса около 170 миллионов пользователей.
Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что правительство КНР может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания — владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими мнениями.
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