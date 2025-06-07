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Администрация Трампа уготовила Такеру Карлсону неожиданную роль, пишут СМИ - РИА Новости, 07.06.2025
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04:27 07.06.2025 (обновлено: 04:52 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/tiktok-2021460103.html
Администрация Трампа уготовила Такеру Карлсону неожиданную роль, пишут СМИ
Администрация Трампа уготовила Такеру Карлсону неожиданную роль, пишут СМИ - РИА Новости, 07.06.2025
Администрация Трампа уготовила Такеру Карлсону неожиданную роль, пишут СМИ
Администрация США рассматривает журналиста Такера Карлсона в качестве возможного инвестора в соцсеть TikTok, пишет газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T04:27:00+03:00
2025-06-07T04:52:00+03:00
сша
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такер карлсон
дональд трамп
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Администрация США рассматривает журналиста Такера Карлсона в качестве возможного инвестора в соцсеть TikTok, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.В начале апреля Трамп заявил, что подписал указ, позволяющий видеохостингу продолжить работу в стране до 19 июня, чтобы завершить оформление сделки о реструктуризации сервиса."Белый дом внес Такера Карлсона в свой список потенциальных инвесторов в TikTok, когда торопился найти покупателей приложения ранее в этом году... За него ратовал Джей Ди Вэнс, которого президент Дональд Трамп выбрал курировать сделку по TikTok", — говорится в публикации.Сам Карлсон в комментарии изданию ранее заявил, что не в курсе ситуации."Я ничего об этом не знаю... Насколько мне известно, я читал, что сделка по TikTok приостановлена из-за торговой войны, из-за пошлин", — заявил он.TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Его выпустили в 2018 году. На территории Соединенных Штатов у сервиса около 170 миллионов пользователей.Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что правительство КНР может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания — владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими мнениями.
https://ria.ru/20250409/tramp-2010356711.html
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сша, китай, такер карлсон, дональд трамп, tiktok, в мире
США, Китай, Такер Карлсон, Дональд Трамп, TikTok, В мире
Администрация Трампа уготовила Такеру Карлсону неожиданную роль, пишут СМИ

FT: Белый дом рассматривает Такера Карлсона как возможного инвестора в TikTok

© AP Photo / Richard DrewТакер Карлсон
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© AP Photo / Richard Drew
Такер Карлсон. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Администрация США рассматривает журналиста Такера Карлсона в качестве возможного инвестора в соцсеть TikTok, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
В начале апреля Трамп заявил, что подписал указ, позволяющий видеохостингу продолжить работу в стране до 19 июня, чтобы завершить оформление сделки о реструктуризации сервиса.
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"Белый дом внес Такера Карлсона в свой список потенциальных инвесторов в TikTok, когда торопился найти покупателей приложения ранее в этом году... За него ратовал Джей Ди Вэнс, которого президент Дональд Трамп выбрал курировать сделку по TikTok", — говорится в публикации.
Сам Карлсон в комментарии изданию ранее заявил, что не в курсе ситуации.
"Я ничего об этом не знаю... Насколько мне известно, я читал, что сделка по TikTok приостановлена из-за торговой войны, из-за пошлин", — заявил он.
TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Его выпустили в 2018 году. На территории Соединенных Штатов у сервиса около 170 миллионов пользователей.
Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что правительство КНР может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания — владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими мнениями.
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