https://ria.ru/20250607/tiktok-2021460103.html

Администрация Трампа уготовила Такеру Карлсону неожиданную роль, пишут СМИ

Администрация Трампа уготовила Такеру Карлсону неожиданную роль, пишут СМИ - РИА Новости, 07.06.2025

Администрация Трампа уготовила Такеру Карлсону неожиданную роль, пишут СМИ

Администрация США рассматривает журналиста Такера Карлсона в качестве возможного инвестора в соцсеть TikTok, пишет газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T04:27:00+03:00

2025-06-07T04:27:00+03:00

2025-06-07T04:52:00+03:00

сша

китай

такер карлсон

дональд трамп

tiktok

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867579695_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bcf61f713a08023210f274debb1be7dc.jpg

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Администрация США рассматривает журналиста Такера Карлсона в качестве возможного инвестора в соцсеть TikTok, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.В начале апреля Трамп заявил, что подписал указ, позволяющий видеохостингу продолжить работу в стране до 19 июня, чтобы завершить оформление сделки о реструктуризации сервиса."Белый дом внес Такера Карлсона в свой список потенциальных инвесторов в TikTok, когда торопился найти покупателей приложения ранее в этом году... За него ратовал Джей Ди Вэнс, которого президент Дональд Трамп выбрал курировать сделку по TikTok", — говорится в публикации.Сам Карлсон в комментарии изданию ранее заявил, что не в курсе ситуации."Я ничего об этом не знаю... Насколько мне известно, я читал, что сделка по TikTok приостановлена из-за торговой войны, из-за пошлин", — заявил он.TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Его выпустили в 2018 году. На территории Соединенных Штатов у сервиса около 170 миллионов пользователей.Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что правительство КНР может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания — владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими мнениями.

https://ria.ru/20250409/tramp-2010356711.html

https://ria.ru/20250409/ssha-2010348517.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, китай, такер карлсон, дональд трамп, tiktok, в мире