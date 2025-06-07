https://ria.ru/20250607/terrorizm-2021462643.html
СК обвинил экс-сотрудника министерства КБР в финансировании терроризма
СК обвинил экс-сотрудника министерства КБР в финансировании терроризма - РИА Новости, 07.06.2025
СК обвинил экс-сотрудника министерства КБР в финансировании терроризма
Следствие обвинило бывшего сотрудника Сбербанка и министерства по управлению госимуществом Кабардино-Балкарии в финансировании терроризма, сказано в материалах... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T05:38:00+03:00
2025-06-07T05:38:00+03:00
2025-06-07T09:02:00+03:00
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Следствие обвинило бывшего сотрудника Сбербанка и министерства по управлению госимуществом Кабардино-Балкарии в финансировании терроризма, сказано в материалах дела, которые изучило РИА Новости. "Уголовное дело возбуждено Останкинским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Москве в отношении Мухамеда Тлехугова по признакам преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ", - говорится в материалах дела. Тлехугову предъявили официальное обвинение, задержали и арестовали. В настоящее время срок ареста продлен до 2 июля. На момент ареста он был безработным. Но в документах указано, что за свою трудовую биографию он успел поработать в комитете по управлению имуществом министерства по управлению госимуществом Кабардино-Балкарской республики, был управляющим в одном из офисов Сбербанка, а также работал в ВТБ. Несмотря на солидный послужной список, следователь назвал его "социально опасным" и настоял на заключении под стражу. По его мнению, на свободе он сможет угрожать свидетелям, поскольку располагает сведениями о месте их проживания, попытается склонить их к изменению уличающих его показаний, получит возможность сфальсифицировать или уничтожить доказательства. Обвиняемому уже провели комплексную психолого-психиатрическую судебную экспертизу. Тлехугов не признает вину, защита настаивает, что денежные средства являлись благотворительными переводами для покупки книг. Согласно открытым данным, он трижды пытался участвовать в выборах - два раза в органы местного самоуправления, а в 2011 году и в Государственную Думу, но избран в итоге никуда не был.
https://ria.ru/20250326/prigovor-2007375728.html
https://ria.ru/20250224/fsb-2001212683.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), сбербанк россии
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Сбербанк России
СК обвинил экс-сотрудника министерства КБР в финансировании терроризма
Экс-сотрудника Сбербанка и министерства в КБР обвинили в поддержке терроризма
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Следствие обвинило бывшего сотрудника Сбербанка и министерства по управлению госимуществом Кабардино-Балкарии в финансировании терроризма, сказано в материалах дела, которые изучило РИА Новости.
"Уголовное дело возбуждено Останкинским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России
по Москве
в отношении Мухамеда Тлехугова по признакам преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ", - говорится в материалах дела.
Тлехугову предъявили официальное обвинение, задержали и арестовали. В настоящее время срок ареста продлен до 2 июля.
На момент ареста он был безработным. Но в документах указано, что за свою трудовую биографию он успел поработать в комитете по управлению имуществом министерства по управлению госимуществом Кабардино-Балкарской республики, был управляющим в одном из офисов Сбербанка
, а также работал в ВТБ.
Несмотря на солидный послужной список, следователь назвал его "социально опасным" и настоял на заключении под стражу. По его мнению, на свободе он сможет угрожать свидетелям, поскольку располагает сведениями о месте их проживания, попытается склонить их к изменению уличающих его показаний, получит возможность сфальсифицировать или уничтожить доказательства. Обвиняемому уже провели комплексную психолого-психиатрическую судебную экспертизу.
Тлехугов не признает вину, защита настаивает, что денежные средства являлись благотворительными переводами для покупки книг.
Согласно открытым данным, он трижды пытался участвовать в выборах - два раза в органы местного самоуправления, а в 2011 году и в Государственную Думу, но избран в итоге никуда не был.