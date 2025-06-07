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ВС России поразили объекты энергетики в Тернополе - РИА Новости, 07.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:45 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/ternopol-2021480197.html
ВС России поразили объекты энергетики в Тернополе
ВС России поразили объекты энергетики в Тернополе - РИА Новости, 07.06.2025
ВС России поразили объекты энергетики в Тернополе
Ударами в Тернополе на Украине поражены энергетическая инфраструктура и военная часть в пригороде, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T10:45:00+03:00
2025-06-07T10:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
тернополь
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Ударами в Тернополе на Украине поражены энергетическая инфраструктура и военная часть в пригороде, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Тернополь: серия ударов. Пишут, что (удары пришлись - ред.) по энергетической системе и по военной части в пригороде", - заявил Лебедев. Он отметил, что в рамках масштабной операции с применением высокоточного оружия, БПЛА и ракет намеченные цели поражены, что нанесло значительный урон военной инфраструктуре ВСУ.
https://ria.ru/20250607/vozmezdie-2021458565.html
тернополь
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тернополь, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Тернополь, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили объекты энергетики в Тернополе

ВС России поразили объекты энергетики в Тернополе и военную часть ВСУ

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Ударами в Тернополе на Украине поражены энергетическая инфраструктура и военная часть в пригороде, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Тернополь: серия ударов. Пишут, что (удары пришлись - ред.) по энергетической системе и по военной части в пригороде", - заявил Лебедев.
Он отметил, что в рамках масштабной операции с применением высокоточного оружия, БПЛА и ракет намеченные цели поражены, что нанесло значительный урон военной инфраструктуре ВСУ.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
На Западе высказались о российском ударе возмездия по Украине
03:27
 
Специальная военная операция на УкраинеТернопольУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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