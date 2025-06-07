https://ria.ru/20250607/ternopol-2021480197.html
ВС России поразили объекты энергетики в Тернополе
ВС России поразили объекты энергетики в Тернополе - РИА Новости, 07.06.2025
ВС России поразили объекты энергетики в Тернополе
Ударами в Тернополе на Украине поражены энергетическая инфраструктура и военная часть в пригороде, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T10:45:00+03:00
2025-06-07T10:45:00+03:00
2025-06-07T10:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
тернополь
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Ударами в Тернополе на Украине поражены энергетическая инфраструктура и военная часть в пригороде, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Тернополь: серия ударов. Пишут, что (удары пришлись - ред.) по энергетической системе и по военной части в пригороде", - заявил Лебедев. Он отметил, что в рамках масштабной операции с применением высокоточного оружия, БПЛА и ракет намеченные цели поражены, что нанесло значительный урон военной инфраструктуре ВСУ.
https://ria.ru/20250607/vozmezdie-2021458565.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тернополь, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Тернополь, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили объекты энергетики в Тернополе
ВС России поразили объекты энергетики в Тернополе и военную часть ВСУ