https://ria.ru/20250607/ternopol-2021480197.html

ВС России поразили объекты энергетики в Тернополе

ВС России поразили объекты энергетики в Тернополе - РИА Новости, 07.06.2025

ВС России поразили объекты энергетики в Тернополе

Ударами в Тернополе на Украине поражены энергетическая инфраструктура и военная часть в пригороде, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T10:45:00+03:00

2025-06-07T10:45:00+03:00

2025-06-07T10:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

тернополь

украина

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Ударами в Тернополе на Украине поражены энергетическая инфраструктура и военная часть в пригороде, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Тернополь: серия ударов. Пишут, что (удары пришлись - ред.) по энергетической системе и по военной части в пригороде", - заявил Лебедев. Он отметил, что в рамках масштабной операции с применением высокоточного оружия, БПЛА и ракет намеченные цели поражены, что нанесло значительный урон военной инфраструктуре ВСУ.

https://ria.ru/20250607/vozmezdie-2021458565.html

тернополь

украина

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Варвара Скокшина

тернополь, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины