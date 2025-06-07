https://ria.ru/20250607/telo-2021478602.html

В Красноярском крае нашли тело новорожденной девочки

В Красноярском крае нашли тело новорожденной девочки - РИА Новости, 07.06.2025

В Красноярском крае нашли тело новорожденной девочки

Тело новорожденной девочки, завёрнутое в полотенце и пакет, нашли на берегу озере в районе села Зыково в Красноярском крае, возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T10:32:00+03:00

2025-06-07T10:32:00+03:00

2025-06-07T13:39:00+03:00

происшествия

красноярский край

россия

республика хакасия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 7 июн – РИА Новости. Тело новорожденной девочки, завёрнутое в полотенце и пакет, нашли на берегу озере в районе села Зыково в Красноярском крае, возбуждено уголовное дело, сообщает главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии в Telegram-канале. "В дневное время 6 июня 2025 года в следственные органы поступило сообщение об обнаружении рядом с берегом на озере в районе села Зыково Березовского района тела новорожденного ребенка женского пола, завернутого в полотенце и пакет… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ "убийство матерью новорожденного ребенка", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу ведомством. В настоящее время сотрудники следственного комитета устанавливают личность матери. Для выяснения, был ли ребенок живым или мертворожденным, а также точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

https://ria.ru/20250513/sk-2016724367.html

красноярский край

россия

республика хакасия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, красноярский край, россия, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф)