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В Красноярском крае нашли тело новорожденной девочки - РИА Новости, 07.06.2025
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10:32 07.06.2025 (обновлено: 13:39 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/telo-2021478602.html
В Красноярском крае нашли тело новорожденной девочки
В Красноярском крае нашли тело новорожденной девочки - РИА Новости, 07.06.2025
В Красноярском крае нашли тело новорожденной девочки
Тело новорожденной девочки, завёрнутое в полотенце и пакет, нашли на берегу озере в районе села Зыково в Красноярском крае, возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T10:32:00+03:00
2025-06-07T13:39:00+03:00
происшествия
красноярский край
россия
республика хакасия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 7 июн – РИА Новости. Тело новорожденной девочки, завёрнутое в полотенце и пакет, нашли на берегу озере в районе села Зыково в Красноярском крае, возбуждено уголовное дело, сообщает главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии в Telegram-канале. "В дневное время 6 июня 2025 года в следственные органы поступило сообщение об обнаружении рядом с берегом на озере в районе села Зыково Березовского района тела новорожденного ребенка женского пола, завернутого в полотенце и пакет… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ "убийство матерью новорожденного ребенка", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу ведомством. В настоящее время сотрудники следственного комитета устанавливают личность матери. Для выяснения, был ли ребенок живым или мертворожденным, а также точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
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красноярский край
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происшествия, красноярский край, россия, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Россия, Республика Хакасия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярском крае нашли тело новорожденной девочки

В Красноярском крае на берегу озера нашли тело новорожденной девочки

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramРабота СК РФ на месте обнаружения тела новорожденной девочки в районе села Зыково в Красноярском крае
Работа СК РФ на месте обнаружения тела новорожденной девочки в районе села Зыково в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram
Работа СК РФ на месте обнаружения тела новорожденной девочки в районе села Зыково в Красноярском крае
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КРАСНОЯРСК, 7 июн – РИА Новости. Тело новорожденной девочки, завёрнутое в полотенце и пакет, нашли на берегу озере в районе села Зыково в Красноярском крае, возбуждено уголовное дело, сообщает главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии в Telegram-канале.
"В дневное время 6 июня 2025 года в следственные органы поступило сообщение об обнаружении рядом с берегом на озере в районе села Зыково Березовского района тела новорожденного ребенка женского пола, завернутого в полотенце и пакет… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ "убийство матерью новорожденного ребенка", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу ведомством.
В настоящее время сотрудники следственного комитета устанавливают личность матери. Для выяснения, был ли ребенок живым или мертворожденным, а также точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
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ПроисшествияКрасноярский крайРоссияРеспублика ХакасияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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