В Красноярском крае нашли тело новорожденной девочки
В Красноярском крае на берегу озера нашли тело новорожденной девочки
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramРабота СК РФ на месте обнаружения тела новорожденной девочки в районе села Зыково в Красноярском крае
Работа СК РФ на месте обнаружения тела новорожденной девочки в районе села Зыково в Красноярском крае
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КРАСНОЯРСК, 7 июн – РИА Новости. Тело новорожденной девочки, завёрнутое в полотенце и пакет, нашли на берегу озере в районе села Зыково в Красноярском крае, возбуждено уголовное дело, сообщает главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии в Telegram-канале.
"В дневное время 6 июня 2025 года в следственные органы поступило сообщение об обнаружении рядом с берегом на озере в районе села Зыково Березовского района тела новорожденного ребенка женского пола, завернутого в полотенце и пакет… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ "убийство матерью новорожденного ребенка", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу ведомством.
В настоящее время сотрудники следственного комитета устанавливают личность матери. Для выяснения, был ли ребенок живым или мертворожденным, а также точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
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