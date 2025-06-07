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В США рассказали, почему Украина не забрала тела солдат ВСУ - РИА Новости, 07.06.2025
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17:00 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/tela-2021530207.html
В США рассказали, почему Украина не забрала тела солдат ВСУ
В США рассказали, почему Украина не забрала тела солдат ВСУ - РИА Новости, 07.06.2025
В США рассказали, почему Украина не забрала тела солдат ВСУ
Принятие Украиной 6000 тел военнослужащих покажет Западу, что ВСУ несут огромные потери, заявил американский журналист Джон Вароли в интервью RT. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T17:00:00+03:00
2025-06-07T17:00:00+03:00
в мире
украина
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владимир мединский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Принятие Украиной 6000 тел военнослужащих покажет Западу, что ВСУ несут огромные потери, заявил американский журналист Джон Вароли в интервью RT."Если Киев примет эти шесть тысяч тел, фактически признав, что эти солдаты погибли в бою, то это пошлет сигнал многим людям, что украинские потери огромны", — указал он.Кроме того, как отметил журналист, в случае возвращения тел на Украину киевский режим не сможет украсть деньги, предназначенные для выплат семьям погибших военнослужащих.Россия 6 июня приступила к передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными, сообщил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский. Он был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.В субботу в Минобороны России сообщили, что Киев перенес выдачу тел и обмен пленными на неопределенный срок.
https://ria.ru/20250607/frantsiya-2021512102.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир мединский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины
В США рассказали, почему Украина не забрала тела солдат ВСУ

Вароли: принятие Украиной 6000 тел солдат укажет на огромные потери ВСУ

© РИА НовостиЭшелон с телами погибших украинских военнослужащих в районе обмена
Эшелон с телами погибших украинских военнослужащих в районе обмена - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости
Эшелон с телами погибших украинских военнослужащих в районе обмена
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Принятие Украиной 6000 тел военнослужащих покажет Западу, что ВСУ несут огромные потери, заявил американский журналист Джон Вароли в интервью RT.
«
"Если Киев примет эти шесть тысяч тел, фактически признав, что эти солдаты погибли в бою, то это пошлет сигнал многим людям, что украинские потери огромны", — указал он.
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Кроме того, как отметил журналист, в случае возвращения тел на Украину киевский режим не сможет украсть деньги, предназначенные для выплат семьям погибших военнослужащих.
Россия 6 июня приступила к передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными, сообщил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский. Он был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
В субботу в Минобороны России сообщили, что Киев перенес выдачу тел и обмен пленными на неопределенный срок.
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