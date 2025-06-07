Слуцкий прокомментировал перенос Украиной сроков приемки тел военных
Слуцкий назвал перенос Украиной сроков приемки тел военных редким цинизмом
© AP Photo / Ben BirchallУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Ben Birchall
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал перенос Украиной сроков приемки тел военных ВСУ "редким цинизмом и наплевательским отношением к памяти павших на поле боя".
Ранее в субботу глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. По его словам, "причины называются разные, и довольно странные".
"В целом такое поведение - редкий цинизм и наплевательское отношение (Киева - ред.) к памяти своих же павших на поле боя", - сказал Слуцкий журналистам.
Он отметил, что украинский режим регулярно саботирует достигнутые договоренности. По мнению лидера ЛДПР, причины могут быть связаны с внутренними обязательствами Украины по выплатам. Слуцкий добавил, что российской стороне ситуацию толком не объяснили, а "ссылки на несогласованную дату - детский лепет".
"Гнилую суть бандеровской террористической ячейки видят и на самой Украине, и здравомыслящие силы в мире. В войне "до последнего украинца" они преследуют интересы исключительно сохранения собственной власти. Даже ценой фактического кощунства", - заключил он.
Киев не готов к обмену пленными, заявил Клишас
Вчера, 15:59