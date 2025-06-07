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Слуцкий прокомментировал перенос Украиной сроков приемки тел военных - РИА Новости, 07.06.2025
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15:54 07.06.2025 (обновлено: 16:18 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/tela-2021522165.html
Слуцкий прокомментировал перенос Украиной сроков приемки тел военных
Слуцкий прокомментировал перенос Украиной сроков приемки тел военных - РИА Новости, 07.06.2025
Слуцкий прокомментировал перенос Украиной сроков приемки тел военных
Глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал перенос Украиной сроков приемки тел военных ВСУ "редким цинизмом и наплевательским... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T15:54:00+03:00
2025-06-07T16:18:00+03:00
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал перенос Украиной сроков приемки тел военных ВСУ "редким цинизмом и наплевательским отношением к памяти павших на поле боя".Ранее в субботу глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. По его словам, "причины называются разные, и довольно странные"."В целом такое поведение - редкий цинизм и наплевательское отношение (Киева - ред.) к памяти своих же павших на поле боя", - сказал Слуцкий журналистам.Он отметил, что украинский режим регулярно саботирует достигнутые договоренности. По мнению лидера ЛДПР, причины могут быть связаны с внутренними обязательствами Украины по выплатам. Слуцкий добавил, что российской стороне ситуацию толком не объяснили, а "ссылки на несогласованную дату - детский лепет"."Гнилую суть бандеровской террористической ячейки видят и на самой Украине, и здравомыслящие силы в мире. В войне "до последнего украинца" они преследуют интересы исключительно сохранения собственной власти. Даже ценой фактического кощунства", - заключил он.
https://ria.ru/20250607/ukraina-2021520303.html
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Слуцкий прокомментировал перенос Украиной сроков приемки тел военных

Слуцкий назвал перенос Украиной сроков приемки тел военных редким цинизмом

© AP Photo / Ben BirchallУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© AP Photo / Ben Birchall
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал перенос Украиной сроков приемки тел военных ВСУ "редким цинизмом и наплевательским отношением к памяти павших на поле боя".
Ранее в субботу глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. По его словам, "причины называются разные, и довольно странные".
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"В целом такое поведение - редкий цинизм и наплевательское отношение (Киева - ред.) к памяти своих же павших на поле боя", - сказал Слуцкий журналистам.
Он отметил, что украинский режим регулярно саботирует достигнутые договоренности. По мнению лидера ЛДПР, причины могут быть связаны с внутренними обязательствами Украины по выплатам. Слуцкий добавил, что российской стороне ситуацию толком не объяснили, а "ссылки на несогласованную дату - детский лепет".
"Гнилую суть бандеровской террористической ячейки видят и на самой Украине, и здравомыслящие силы в мире. В войне "до последнего украинца" они преследуют интересы исключительно сохранения собственной власти. Даже ценой фактического кощунства", - заключил он.
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