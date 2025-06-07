https://ria.ru/20250607/tela-2021506282.html

Россия призвала Украину забрать тела шести тысяч военных ВСУ

Россия призвала Украину забрать тела шести тысяч военных ВСУ - РИА Новости, 07.06.2025

Россия призвала Украину забрать тела шести тысяч военных ВСУ

Россия призывает Киев забрать тела шести тысяч солдат и офицеров ВСУ, чтобы семьи могли по-человечески предать их земле, сообщил в Telegram-канале помощник... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T14:02:00+03:00

2025-06-07T14:02:00+03:00

2025-06-07T15:27:00+03:00

россия

украина

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия призывает Киев забрать тела шести тысяч солдат и офицеров ВСУ, чтобы семьи могли по-человечески предать их земле, сообщил в Telegram-канале помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский в Telegram-канале. "Призываем, наконец, забрать тела 6000 солдат и офицеров ВСУ, чтобы семьи могли их по-человечески предать земле", - написал Мединский.Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военных ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.

https://ria.ru/20250607/medinskiy-2021505467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, киев, владимир мединский, вооруженные силы украины, в мире