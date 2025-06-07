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Россия призвала Украину забрать тела шести тысяч военных ВСУ - РИА Новости, 07.06.2025
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14:02 07.06.2025 (обновлено: 15:27 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/tela-2021506282.html
Россия призвала Украину забрать тела шести тысяч военных ВСУ
Россия призвала Украину забрать тела шести тысяч военных ВСУ - РИА Новости, 07.06.2025
Россия призвала Украину забрать тела шести тысяч военных ВСУ
Россия призывает Киев забрать тела шести тысяч солдат и офицеров ВСУ, чтобы семьи могли по-человечески предать их земле, сообщил в Telegram-канале помощник... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T14:02:00+03:00
2025-06-07T15:27:00+03:00
россия
украина
киев
владимир мединский
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия призывает Киев забрать тела шести тысяч солдат и офицеров ВСУ, чтобы семьи могли по-человечески предать их земле, сообщил в Telegram-канале помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский в Telegram-канале. "Призываем, наконец, забрать тела 6000 солдат и офицеров ВСУ, чтобы семьи могли их по-человечески предать земле", - написал Мединский.Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военных ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
https://ria.ru/20250607/medinskiy-2021505467.html
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украина
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россия, украина, киев, владимир мединский, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Украина, Киев, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины, В мире
Россия призвала Украину забрать тела шести тысяч военных ВСУ

Россия призвала Украину забрать тела шести тысяч солдат и офицеров ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия призывает Киев забрать тела шести тысяч солдат и офицеров ВСУ, чтобы семьи могли по-человечески предать их земле, сообщил в Telegram-канале помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский в Telegram-канале.
"Призываем, наконец, забрать тела 6000 солдат и офицеров ВСУ, чтобы семьи могли их по-человечески предать земле", - написал Мединский.
Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военных ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Владимир Мединский после переговоров между делегациями России и Украины в дворце Чираган - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Россия призвала Украину соблюдать достигнутые в Стамбуле договоренности
13:57
 
РоссияУкраинаКиевВладимир МединскийВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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