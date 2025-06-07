https://ria.ru/20250607/tela-2021506282.html
Россия призвала Украину забрать тела шести тысяч военных ВСУ
Россия призвала Украину забрать тела шести тысяч военных ВСУ - РИА Новости, 07.06.2025
Россия призвала Украину забрать тела шести тысяч военных ВСУ
Россия призывает Киев забрать тела шести тысяч солдат и офицеров ВСУ, чтобы семьи могли по-человечески предать их земле, сообщил в Telegram-канале помощник... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T14:02:00+03:00
2025-06-07T14:02:00+03:00
2025-06-07T15:27:00+03:00
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия призывает Киев забрать тела шести тысяч солдат и офицеров ВСУ, чтобы семьи могли по-человечески предать их земле, сообщил в Telegram-канале помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский в Telegram-канале. "Призываем, наконец, забрать тела 6000 солдат и офицеров ВСУ, чтобы семьи могли их по-человечески предать земле", - написал Мединский.Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военных ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
https://ria.ru/20250607/medinskiy-2021505467.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, киев, владимир мединский, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Украина, Киев, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины, В мире
Россия призвала Украину забрать тела шести тысяч военных ВСУ
Россия призвала Украину забрать тела шести тысяч солдат и офицеров ВСУ