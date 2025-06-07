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Колонна с телами погибших военных ВСУ прибыла в район обмена

Колонна с телами погибших военных ВСУ прибыла в район обмена - РИА Новости, 07.06.2025

Колонна с телами погибших военных ВСУ прибыла в район обмена

Колонна с 1212 телами погибших украинских военнослужащих прибыла в район обмена, заявил в субботу начальник управления Главного управления Генерального штаба... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T15:11:00+03:00

2025-06-07T15:11:00+03:00

2025-06-07T15:11:00+03:00

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Колонна с 1212 телами погибших украинских военнослужащих прибыла в район обмена, заявил в субботу начальник управления Главного управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации Александр Зорин."В настоящее время колонна с первой партией подлежащих репатриации тел военнослужащих прибыла в район обмена. В колонне находятся 1212 тел. Готовятся к отправке в ближайшее время еще три эшелона, в каждом по 1200 тел, и один автомобильный эшелон, в котором также будет 1200 тел. Общая цифра составит более 6000 человек", - сказал Зорин.

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Заявление Зорина о готовности России к старту обмена военнопленными и погибшими Полное заявление начальника управления Главного управления Генштаба ВС России Александра Зорина о готовности России к старту обмена военнопленными и погибшими с Украиной, куда так и не прибыли представители украинской стороны 2025-06-07T15:11 true PT1M37S

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