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Колонна с телами погибших военных ВСУ прибыла в район обмена
Колонна с телами погибших военных ВСУ прибыла в район обмена - РИА Новости, 07.06.2025
Колонна с телами погибших военных ВСУ прибыла в район обмена
Колонна с 1212 телами погибших украинских военнослужащих прибыла в район обмена, заявил в субботу начальник управления Главного управления Генерального штаба... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T15:11:00+03:00
2025-06-07T15:11:00+03:00
2025-06-07T15:11:00+03:00
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Колонна с 1212 телами погибших украинских военнослужащих прибыла в район обмена, заявил в субботу начальник управления Главного управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации Александр Зорин."В настоящее время колонна с первой партией подлежащих репатриации тел военнослужащих прибыла в район обмена. В колонне находятся 1212 тел. Готовятся к отправке в ближайшее время еще три эшелона, в каждом по 1200 тел, и один автомобильный эшелон, в котором также будет 1200 тел. Общая цифра составит более 6000 человек", - сказал Зорин.
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Заявление Зорина о готовности России к старту обмена военнопленными и погибшими
Полное заявление начальника управления Главного управления Генштаба ВС России Александра Зорина о готовности России к старту обмена военнопленными и погибшими с Украиной, куда так и не прибыли представители украинской стороны
2025-06-07T15:11
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Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире
Колонна с телами погибших военных ВСУ прибыла в район обмена
Минобороны: колонна с 1212 телами погибших военных ВСУ прибыла в район обмена