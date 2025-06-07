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Минобороны показало колонны с первой партией тел военных ВСУ - РИА Новости, 07.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:10 07.06.2025 (обновлено: 18:49 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/svo-2021516085.html
Минобороны показало колонны с первой партией тел военных ВСУ
Минобороны показало колонны с первой партией тел военных ВСУ - РИА Новости, 07.06.2025
Минобороны показало колонны с первой партией тел военных ВСУ
Минобороны показало рефрижераторы с первой партией подлежащих репатриации тел военных ВСУ, прибывшей в район обмена. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T15:10:00+03:00
2025-06-07T18:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Минобороны показало рефрижераторы с первой партией подлежащих репатриации тел военных ВСУ, прибывшей в район обмена.На кадрах показана колонна машин с замороженными телами погибших украинских военных.
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Заявление Зорина о готовности России к старту обмена военнопленными и погибшими
Полное заявление начальника управления Главного управления Генштаба ВС России Александра Зорина о готовности России к старту обмена военнопленными и погибшими с Украиной, куда так и не прибыли представители украинской стороны
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
Минобороны показало колонны с первой партией тел военных ВСУ

Минобороны показало колонну с телами военных ВСУ, прибывшую в район обмена

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Минобороны показало рефрижераторы с первой партией подлежащих репатриации тел военных ВСУ, прибывшей в район обмена.
На кадрах показана колонна машин с замороженными телами погибших украинских военных.
Помощник президента России Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Мединский: международные СМИ могут приехать на место обмена пленными
Вчера, 14:08
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В мире
 
 
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