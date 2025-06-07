https://ria.ru/20250607/svo-2021516085.html
Минобороны показало колонны с первой партией тел военных ВСУ
Минобороны показало колонны с первой партией тел военных ВСУ - РИА Новости, 07.06.2025
Минобороны показало колонны с первой партией тел военных ВСУ
Минобороны показало рефрижераторы с первой партией подлежащих репатриации тел военных ВСУ, прибывшей в район обмена. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T15:10:00+03:00
2025-06-07T15:10:00+03:00
2025-06-07T18:49:00+03:00
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Минобороны показало рефрижераторы с первой партией подлежащих репатриации тел военных ВСУ, прибывшей в район обмена.На кадрах показана колонна машин с замороженными телами погибших украинских военных.
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Заявление Зорина о готовности России к старту обмена военнопленными и погибшими
Полное заявление начальника управления Главного управления Генштаба ВС России Александра Зорина о готовности России к старту обмена военнопленными и погибшими с Украиной, куда так и не прибыли представители украинской стороны
2025-06-07T15:10
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
Минобороны показало колонны с первой партией тел военных ВСУ
Минобороны показало колонну с телами военных ВСУ, прибывшую в район обмена