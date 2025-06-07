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Рефрижераторы с телами солдат ВСУ привезли на границу - РИА Новости, 07.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:36 07.06.2025 (обновлено: 15:06 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/svo-2021511809.html
Рефрижераторы с телами солдат ВСУ привезли на границу
Рефрижераторы с телами солдат ВСУ привезли на границу - РИА Новости, 07.06.2025
Рефрижераторы с телами солдат ВСУ привезли на границу
Рефрижераторы с телами солдат ВСУ, подготовленными для передачи украинской стороне, находятся на границе в Брянской области, сообщил РИА Новости осведомленный... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T14:36:00+03:00
2025-06-07T15:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
брянская область
владимир мединский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Рефрижераторы с телами солдат ВСУ, подготовленными для передачи украинской стороне, находятся на границе в Брянской области, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Находятся на границе в Брянской области", - сообщил источник агентства, комментируя местонахождение рефрижераторов с телами солдат ВСУ. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек.
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в мире, россия, украина, брянская область, владимир мединский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Брянская область, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины
Рефрижераторы с телами солдат ВСУ привезли на границу

Рефрижераторы с телами солдат ВСУ находятся на границе в Брянской области

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкАвтомобили на пункте пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Автомобили на пункте пропуска "Джанкой" на границе России и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Рефрижераторы с телами солдат ВСУ, подготовленными для передачи украинской стороне, находятся на границе в Брянской области, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Находятся на границе в Брянской области", - сообщил источник агентства, комментируя местонахождение рефрижераторов с телами солдат ВСУ.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек.
Помощник президента РФ Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Россия готова незамедлительно передать пленных Украине, заявил Мединский
14:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаБрянская областьВладимир МединскийВооруженные силы Украины
 
 
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