https://ria.ru/20250607/svo-2021511809.html

Рефрижераторы с телами солдат ВСУ привезли на границу

Рефрижераторы с телами солдат ВСУ привезли на границу - РИА Новости, 07.06.2025

Рефрижераторы с телами солдат ВСУ привезли на границу

Рефрижераторы с телами солдат ВСУ, подготовленными для передачи украинской стороне, находятся на границе в Брянской области, сообщил РИА Новости осведомленный... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T14:36:00+03:00

2025-06-07T14:36:00+03:00

2025-06-07T15:06:00+03:00

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Рефрижераторы с телами солдат ВСУ, подготовленными для передачи украинской стороне, находятся на границе в Брянской области, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Находятся на границе в Брянской области", - сообщил источник агентства, комментируя местонахождение рефрижераторов с телами солдат ВСУ. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек.

https://ria.ru/20250607/voennoplennye-2021510028.html

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в мире, россия, украина, брянская область, владимир мединский, вооруженные силы украины