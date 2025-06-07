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Мединский сообщил о доставке тел солдат ВСУ в район обмена
Мединский сообщил о доставке тел солдат ВСУ в район обмена - РИА Новости, 07.06.2025
Мединский сообщил о доставке тел солдат ВСУ в район обмена
Первая партия тел солдат ВСУ в количестве 1212 уже доставлена в район обмена, остальные на подходе, сообщил в Telegram-канале помощник президента России, глава... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T13:54:00+03:00
2025-06-07T13:54:00+03:00
2025-06-07T15:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Первая партия тел солдат ВСУ в количестве 1212 уже доставлена в район обмена, остальные на подходе, сообщил в Telegram-канале помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский.По его словам, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями."Первая партия... тел солдат ВСУ в количестве 1212 уже прибыла в район обмена. Остальные на подходе", - написал Мединский.Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, вооруженные силы украины, в мире, россия, украина, стамбул, владимир мединский
Специальная военная операция на Украине, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Вооруженные силы Украины, В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский
Мединский сообщил о доставке тел солдат ВСУ в район обмена
Мединский: первые 1212 тел солдат ВСУ уже доставлены в район обмена