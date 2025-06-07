https://ria.ru/20250607/svo-2021505316.html

Мединский сообщил о доставке тел солдат ВСУ в район обмена

Мединский сообщил о доставке тел солдат ВСУ в район обмена - РИА Новости, 07.06.2025

Мединский сообщил о доставке тел солдат ВСУ в район обмена

Первая партия тел солдат ВСУ в количестве 1212 уже доставлена в район обмена, остальные на подходе, сообщил в Telegram-канале помощник президента России, глава... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T13:54:00+03:00

2025-06-07T13:54:00+03:00

2025-06-07T15:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

вооруженные силы украины

в мире

россия

украина

стамбул

владимир мединский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017448341_0:0:3023:1700_1920x0_80_0_0_1eaac95501ca097d9e2f15aab9a04d68.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Первая партия тел солдат ВСУ в количестве 1212 уже доставлена в район обмена, остальные на подходе, сообщил в Telegram-канале помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский.По его словам, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями."Первая партия... тел солдат ВСУ в количестве 1212 уже прибыла в район обмена. Остальные на подходе", - написал Мединский.Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.

https://ria.ru/20250607/medinskiy-2021505467.html

россия

украина

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, вооруженные силы украины, в мире, россия, украина, стамбул, владимир мединский