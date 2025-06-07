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Мединский сообщил о доставке тел солдат ВСУ в район обмена - РИА Новости, 07.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:54 07.06.2025 (обновлено: 15:28 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/svo-2021505316.html
Мединский сообщил о доставке тел солдат ВСУ в район обмена
Мединский сообщил о доставке тел солдат ВСУ в район обмена - РИА Новости, 07.06.2025
Мединский сообщил о доставке тел солдат ВСУ в район обмена
Первая партия тел солдат ВСУ в количестве 1212 уже доставлена в район обмена, остальные на подходе, сообщил в Telegram-канале помощник президента России, глава... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T13:54:00+03:00
2025-06-07T15:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
вооруженные силы украины
в мире
россия
украина
стамбул
владимир мединский
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Первая партия тел солдат ВСУ в количестве 1212 уже доставлена в район обмена, остальные на подходе, сообщил в Telegram-канале помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский.По его словам, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями."Первая партия... тел солдат ВСУ в количестве 1212 уже прибыла в район обмена. Остальные на подходе", - написал Мединский.Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
https://ria.ru/20250607/medinskiy-2021505467.html
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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, вооруженные силы украины, в мире, россия, украина, стамбул, владимир мединский
Специальная военная операция на Украине, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Вооруженные силы Украины, В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский
Мединский сообщил о доставке тел солдат ВСУ в район обмена

Мединский: первые 1212 тел солдат ВСУ уже доставлены в район обмена

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский
Помощник президента РФ Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Помощник президента РФ Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Первая партия тел солдат ВСУ в количестве 1212 уже доставлена в район обмена, остальные на подходе, сообщил в Telegram-канале помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский.
По его словам, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями.
"Первая партия... тел солдат ВСУ в количестве 1212 уже прибыла в район обмена. Остальные на подходе", - написал Мединский.

Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Владимир Мединский после переговоров между делегациями России и Украины в дворце Чираган - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Россия призвала Украину соблюдать достигнутые в Стамбуле договоренности
13:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеВооруженные силы УкраиныВ миреРоссияУкраинаСтамбулВладимир Мединский
 
 
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