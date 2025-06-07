https://ria.ru/20250607/svo-2021504811.html

Мединский сообщил о передаче Украине списка на обмен военнопленными

Мединский сообщил о передаче Украине списка на обмен военнопленными - РИА Новости, 07.06.2025

Мединский сообщил о передаче Украине списка на обмен военнопленными

Россия передала Украине первый список из 640 военнопленных - раненых, тяжелобольных и молодых - чтобы начать обмен, сообщил помощник президента России, глава... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T13:51:00+03:00

2025-06-07T13:51:00+03:00

2025-06-07T13:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

украина

россия

владимир мединский

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия передала Украине первый список из 640 военнопленных - раненых, тяжелобольных и молодых - чтобы начать обмен, сообщил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский в своем Telegram-канале."Кроме того, Украине передан первый список из 640 военнопленных категорий "раненые, тяжелобольные и молодежь" с тем, чтобы начать обмен", - написал Мединский.

https://ria.ru/20250607/svo-2021505316.html

украина

россия

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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, украина, россия, владимир мединский