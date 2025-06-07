https://ria.ru/20250607/svo-2021503942.html

Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 205 боевиков ВСУ

Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 205 боевиков ВСУ - РИА Новости, 07.06.2025

Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 205 боевиков ВСУ

Российская группировка войск "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, Киев потерял в зоне ответственности группировки до... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T13:45:00+03:00

2025-06-07T13:45:00+03:00

2025-06-07T13:45:00+03:00

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вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, Киев потерял в зоне ответственности группировки до 205 военнослужащих и пять орудий полевой артиллерии, включая гаубицу М198 производства США, сообщило в субботу Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении. Отмечается, что подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Комар Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Малиновка Запорожской области. "ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М198 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств", - добавили в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20250607/dnepr-2021501462.html

сша

киев

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в мире, сша, киев, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)