https://ria.ru/20250607/svo-2021503942.html
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 205 боевиков ВСУ
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 205 боевиков ВСУ - РИА Новости, 07.06.2025
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 205 боевиков ВСУ
Российская группировка войск "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, Киев потерял в зоне ответственности группировки до... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T13:45:00+03:00
2025-06-07T13:45:00+03:00
2025-06-07T13:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
киев
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_96f90b1837b11f01dd219c8c1aa34693.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, Киев потерял в зоне ответственности группировки до 205 военнослужащих и пять орудий полевой артиллерии, включая гаубицу М198 производства США, сообщило в субботу Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении. Отмечается, что подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Комар Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Малиновка Запорожской области. "ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М198 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств", - добавили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20250607/dnepr-2021501462.html
сша
киев
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_9b729faa75e9183745c181152c161d97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, киев, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Киев, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 205 боевиков ВСУ
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 205 боевиков и пять орудий ВСУ