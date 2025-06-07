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Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 205 боевиков ВСУ - РИА Новости, 07.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:45 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/svo-2021503942.html
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 205 боевиков ВСУ
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 205 боевиков ВСУ - РИА Новости, 07.06.2025
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 205 боевиков ВСУ
Российская группировка войск "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, Киев потерял в зоне ответственности группировки до... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T13:45:00+03:00
2025-06-07T13:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
киев
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, Киев потерял в зоне ответственности группировки до 205 военнослужащих и пять орудий полевой артиллерии, включая гаубицу М198 производства США, сообщило в субботу Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении. Отмечается, что подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Комар Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Малиновка Запорожской области. "ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М198 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств", - добавили в оборонном ведомстве.
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в мире, сша, киев, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Киев, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 205 боевиков ВСУ

Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 205 боевиков и пять орудий ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, Киев потерял в зоне ответственности группировки до 205 военнослужащих и пять орудий полевой артиллерии, включая гаубицу М198 производства США, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Комар Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Малиновка Запорожской области.
"ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М198 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств", - добавили в оборонном ведомстве.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
13:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАКиевДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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