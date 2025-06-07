https://ria.ru/20250607/svo-2021503571.html

Группировка "Центр" за сутки уничтожила до 515 боевиков ВСУ

Группировка "Центр" за сутки уничтожила до 515 боевиков ВСУ - РИА Новости, 07.06.2025

Группировка "Центр" за сутки уничтожила до 515 боевиков ВСУ

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 515 военнослужащих, четыре бронемашины, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T13:42:00+03:00

2025-06-07T13:42:00+03:00

2025-06-07T13:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

красноармейск

сергеевка

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 515 военнослужащих, четыре бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Сергеевка, Новониколаевка, Алексеевка, Удачное и Новосергеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери ВСУ составили более 515 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины "Казак", восемь пикапов, пять артиллерийских орудий, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-32 производства США.

https://ria.ru/20250607/svo-2021501977.html

красноармейск

сергеевка

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в мире, красноармейск, сергеевка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)