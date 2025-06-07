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Группировка "Центр" за сутки уничтожила до 515 боевиков ВСУ - РИА Новости, 07.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:42 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/svo-2021503571.html
Группировка "Центр" за сутки уничтожила до 515 боевиков ВСУ
Группировка "Центр" за сутки уничтожила до 515 боевиков ВСУ - РИА Новости, 07.06.2025
Группировка "Центр" за сутки уничтожила до 515 боевиков ВСУ
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 515 военнослужащих, четыре бронемашины, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T13:42:00+03:00
2025-06-07T13:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
красноармейск
сергеевка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 515 военнослужащих, четыре бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Сергеевка, Новониколаевка, Алексеевка, Удачное и Новосергеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери ВСУ составили более 515 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины "Казак", восемь пикапов, пять артиллерийских орудий, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-32 производства США.
https://ria.ru/20250607/svo-2021501977.html
красноармейск
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в мире, красноармейск, сергеевка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красноармейск, Сергеевка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" за сутки уничтожила до 515 боевиков ВСУ

Группировка "Центр" за сутки уничтожила до 515 боевиков и четыре бронемашины ВСУ

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 515 военнослужащих, четыре бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Сергеевка, Новониколаевка, Алексеевка, Удачное и Новосергеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили более 515 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины "Казак", восемь пикапов, пять артиллерийских орудий, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-32 производства США.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКрасноармейскСергеевкаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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