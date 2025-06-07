https://ria.ru/20250607/svo-2021503320.html

Группировка "Юг" за сутки уничтожила до 190 боевиков ВСУ

Группировка "Юг" за сутки уничтожила до 190 боевиков ВСУ - РИА Новости, 07.06.2025

Группировка "Юг" за сутки уничтожила до 190 боевиков ВСУ

"Южная" группировка ВС РФ улучшила тактическое положение, ВСУ потеряли до 190 военнослужащих и три склада боеприпасов, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T13:40:00+03:00

2025-06-07T13:40:00+03:00

2025-06-07T14:01:00+03:00

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ улучшила тактическое положение, ВСУ потеряли до 190 военнослужащих и три склада боеприпасов, сообщили в Минобороны России."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Заря, Северск, Часов Яр и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке ведомства.Уточняется, что противник потерял до 190 военнослужащих, четыре автомобиля и орудие полевой артиллерии.Отмечается также, что уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Нота" и три склада боеприпасов.

https://ria.ru/20250607/zapad-2021501272.html

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россия, вооруженные силы украины, северск, часов яр, в мире