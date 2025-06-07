Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Юг" за сутки уничтожила до 190 боевиков ВСУ - РИА Новости, 07.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:40 07.06.2025 (обновлено: 14:01 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/svo-2021503320.html
Группировка "Юг" за сутки уничтожила до 190 боевиков ВСУ
Группировка "Юг" за сутки уничтожила до 190 боевиков ВСУ - РИА Новости, 07.06.2025
Группировка "Юг" за сутки уничтожила до 190 боевиков ВСУ
"Южная" группировка ВС РФ улучшила тактическое положение, ВСУ потеряли до 190 военнослужащих и три склада боеприпасов, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T13:40:00+03:00
2025-06-07T14:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
северск
часов яр
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020848799_0:217:2870:1831_1920x0_80_0_0_85ca7972d1247620d4897e11d8a4d4e6.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ улучшила тактическое положение, ВСУ потеряли до 190 военнослужащих и три склада боеприпасов, сообщили в Минобороны России."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Заря, Северск, Часов Яр и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке ведомства.Уточняется, что противник потерял до 190 военнослужащих, четыре автомобиля и орудие полевой артиллерии.Отмечается также, что уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Нота" и три склада боеприпасов.
https://ria.ru/20250607/zapad-2021501272.html
россия
северск
часов яр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020848799_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_413e3212f48779fab4599d68a28a7cd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, северск, часов яр, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Северск, Часов Яр, В мире
Группировка "Юг" за сутки уничтожила до 190 боевиков ВСУ

Группировка "Юг" за стуки уничтожила до 190 боевиков и три склада ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне СВО
Российские военные в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ улучшила тактическое положение, ВСУ потеряли до 190 военнослужащих и три склада боеприпасов, сообщили в Минобороны России.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Заря, Северск, Часов Яр и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке ведомства.
Уточняется, что противник потерял до 190 военнослужащих, четыре автомобиля и орудие полевой артиллерии.
Отмечается также, что уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Нота" и три склада боеприпасов.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
"Запад" занял более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
13:32
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныСеверскЧасов ЯрВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала