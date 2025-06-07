https://ria.ru/20250607/svo-2021501977.html

Группировка "Север" за сутки уничтожила до 230 боевиков ВСУ

Группировка "Север" за сутки уничтожила до 230 боевиков ВСУ - РИА Новости, 07.06.2025

Группировка "Север" за сутки уничтожила до 230 боевиков ВСУ

ВСУ за сутки потеряли более 230 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T13:35:00+03:00

2025-06-07T13:35:00+03:00

2025-06-07T13:46:00+03:00

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 230 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, трех механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Угроеды, Иволжанское, Малая Корчаковка, Радянское, Хотень, Ястребиное, Юнаковка и Садки Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - отмечает МО РФ.

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