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Силы ПВО за сутки сбили 311 украинских дронов - РИА Новости, 07.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:31 07.06.2025 (обновлено: 14:03 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/svo-2021501178.html
Силы ПВО за сутки сбили 311 украинских дронов
Силы ПВО за сутки сбили 311 украинских дронов - РИА Новости, 07.06.2025
Силы ПВО за сутки сбили 311 украинских дронов
Российские Вооруженные Силы сбили 311 беспилотников, в том числе 140 - вне зоны специальной военной операции."Средствами противовоздушной обороны сбиты 311... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T13:31:00+03:00
2025-06-07T14:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российские Вооруженные Силы сбили 311 беспилотников, в том числе 140 - вне зоны специальной военной операции."Средствами противовоздушной обороны сбиты 311 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 140 - вне зоны специальной военной операции", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250607/svo-2021503942.html
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Силы ПВО за сутки сбили 311 украинских дронов

Силы ПВО сбили 311 БПЛА ВСУ, 140 из которых вне зоны спецоперации

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10" в зоне СВО
Боевая работа расчетов ЗРК Стрела -10 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российские Вооруженные Силы сбили 311 беспилотников, в том числе 140 - вне зоны специальной военной операции.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 311 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 140 - вне зоны специальной военной операции", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасность
 
 
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