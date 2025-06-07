https://ria.ru/20250607/svo-2021501178.html
Силы ПВО за сутки сбили 311 украинских дронов
Силы ПВО за сутки сбили 311 украинских дронов - РИА Новости, 07.06.2025
Силы ПВО за сутки сбили 311 украинских дронов
Российские Вооруженные Силы сбили 311 беспилотников, в том числе 140 - вне зоны специальной военной операции."Средствами противовоздушной обороны сбиты 311... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T13:31:00+03:00
2025-06-07T13:31:00+03:00
2025-06-07T14:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российские Вооруженные Силы сбили 311 беспилотников, в том числе 140 - вне зоны специальной военной операции."Средствами противовоздушной обороны сбиты 311 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 140 - вне зоны специальной военной операции", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250607/svo-2021503942.html
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Силы ПВО за сутки сбили 311 украинских дронов
Силы ПВО сбили 311 БПЛА ВСУ, 140 из которых вне зоны спецоперации