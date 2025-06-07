https://ria.ru/20250607/svo-2021476977.html

Группа "Контора" за неделю уничтожила два танка и пять пикапов ВСУ

Группа "Контора" за неделю уничтожила два танка и пять пикапов ВСУ - РИА Новости, 07.06.2025

Группа "Контора" за неделю уничтожила два танка и пять пикапов ВСУ

Расчеты ударных БПЛА группы "Конторы" российской группировки войск "Запад" за неделю уничтожили два танка и пять пикапов ВСУ на купянском участке фронта в... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T10:10:00+03:00

2025-06-07T10:10:00+03:00

2025-06-07T10:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

волчанск

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/07/2021476668_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_55d86feb1e53eb0ad1129c5704d8081b.jpg

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 июн – РИА Новости. Расчеты ударных БПЛА группы "Конторы" российской группировки войск "Запад" за неделю уничтожили два танка и пять пикапов ВСУ на купянском участке фронта в Харьковской области, рассказал РИА Новости командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии с позывным "Контора". "Группа "Конторы" выполняет боевые задачи на участке фронта. За последнюю неделю группой выявлены и отработаны два танка и пять единиц автомобильной техники вооруженных сил Украины", - рассказал собеседник агентства. Видео поражения танков и автомобилей ВСУ есть в распоряжении РИА Новости. Купянск играет роль опорного пункта ВСУ в восточной части Харьковской области. Его важность заключается в том, что это — крупнейший населенный пункт на территории региона, расположенный к востоку от Оскола. Если российским войскам удастся освободить город, они получат возможность продвигаться дальше на запад в этой части Харьковской области и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске. Минобороны РФ в пятницу сообщало, что российские Воздушно-космические силы уничтожили украинскую переправу через реку Оскол в районе Купянска в Харьковской области.

https://ria.ru/20250607/svo-2021068826.html

https://ria.ru/20250607/spetsoperatsiya-2021463615.html

харьковская область

волчанск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение танков и пикапов ВСУ расчетами БПЛА группы "Конторы" на купянском участке фронта Расчеты ударных БПЛА группы "Конторы" российской группировки войск "Запад" за неделю уничтожили два танка и пять пикапов ВСУ на купянском участке фронта в Харьковской области. Об этом рассказал РИА Новости командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии с позывным "Контора". 2025-06-07T10:10 true PT0M53S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьковская область, волчанск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)