https://ria.ru/20250607/svo-2021476977.html
Группа "Контора" за неделю уничтожила два танка и пять пикапов ВСУ
Группа "Контора" за неделю уничтожила два танка и пять пикапов ВСУ - РИА Новости, 07.06.2025
Группа "Контора" за неделю уничтожила два танка и пять пикапов ВСУ
Расчеты ударных БПЛА группы "Конторы" российской группировки войск "Запад" за неделю уничтожили два танка и пять пикапов ВСУ на купянском участке фронта в... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T10:10:00+03:00
2025-06-07T10:10:00+03:00
2025-06-07T10:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
волчанск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/07/2021476668_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_55d86feb1e53eb0ad1129c5704d8081b.jpg
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 июн – РИА Новости. Расчеты ударных БПЛА группы "Конторы" российской группировки войск "Запад" за неделю уничтожили два танка и пять пикапов ВСУ на купянском участке фронта в Харьковской области, рассказал РИА Новости командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии с позывным "Контора". "Группа "Конторы" выполняет боевые задачи на участке фронта. За последнюю неделю группой выявлены и отработаны два танка и пять единиц автомобильной техники вооруженных сил Украины", - рассказал собеседник агентства. Видео поражения танков и автомобилей ВСУ есть в распоряжении РИА Новости. Купянск играет роль опорного пункта ВСУ в восточной части Харьковской области. Его важность заключается в том, что это — крупнейший населенный пункт на территории региона, расположенный к востоку от Оскола. Если российским войскам удастся освободить город, они получат возможность продвигаться дальше на запад в этой части Харьковской области и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске. Минобороны РФ в пятницу сообщало, что российские Воздушно-космические силы уничтожили украинскую переправу через реку Оскол в районе Купянска в Харьковской области.
https://ria.ru/20250607/svo-2021068826.html
https://ria.ru/20250607/spetsoperatsiya-2021463615.html
харьковская область
волчанск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/07/2021476668_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3684517c2d7db8336e4a27fb0e9f7d97.jpg
Уничтожение танков и пикапов ВСУ расчетами БПЛА группы "Конторы" на купянском участке фронта
Расчеты ударных БПЛА группы "Конторы" российской группировки войск "Запад" за неделю уничтожили два танка и пять пикапов ВСУ на купянском участке фронта в Харьковской области. Об этом рассказал РИА Новости командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии с позывным "Контора".
2025-06-07T10:10
true
PT0M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, волчанск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Волчанск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группа "Контора" за неделю уничтожила два танка и пять пикапов ВСУ
Расчеты БПЛА "Конторы" уничтожили два танка и пять пикапов ВСУ под Харьковом