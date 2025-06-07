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Верховный суд США открыл для DOGE доступ к данным соцстрахования - РИА Новости, 07.06.2025
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09:17 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/sud-2021473381.html
Верховный суд США открыл для DOGE доступ к данным соцстрахования
Верховный суд США открыл для DOGE доступ к данным соцстрахования - РИА Новости, 07.06.2025
Верховный суд США открыл для DOGE доступ к данным соцстрахования
Верховный суд США разрешил департаменту государственной эффективности (DOGE), который ранее возглавлял предприниматель Илон Маск, пользоваться конфиденциальными РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T09:17:00+03:00
2025-06-07T09:17:00+03:00
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Верховный суд США разрешил департаменту государственной эффективности (DOGE), который ранее возглавлял предприниматель Илон Маск, пользоваться конфиденциальными данными американцев о социальном страховании, следует из судебного решения. "При текущих обстоятельствах Служба социального обеспечения может начать предоставлять членам ее команды в DOGE доступ к соответствующим документам ведомства, чтобы они могли выполнять свою работу", - говорится в постановлении. Таким образом, как объясняет издание Politico, суд удовлетворил просьбу администрации США Дональда Трампа отменить постановление от марта. В марте газета New York Times сообщала, что федеральный суд в США временно запретил чиновникам американской Службы социального обеспечения предоставлять доступ к конфиденциальным данным американских граждан DOGE. Как уточняло издание, при этом судья разрешила предоставлять DOGE информацию в отредактированном и обезличенном виде.
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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, politico
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Politico
Верховный суд США открыл для DOGE доступ к данным соцстрахования

Верховный суд США разрешил DOGE пользоваться данными американцев о страховании

© www.wikipedia.orgЗдание Верховного суда США
Здание Верховного суда США - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© www.wikipedia.org
Здание Верховного суда США. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Верховный суд США разрешил департаменту государственной эффективности (DOGE), который ранее возглавлял предприниматель Илон Маск, пользоваться конфиденциальными данными американцев о социальном страховании, следует из судебного решения.
«
"При текущих обстоятельствах Служба социального обеспечения может начать предоставлять членам ее команды в DOGE доступ к соответствующим документам ведомства, чтобы они могли выполнять свою работу", - говорится в постановлении.
Таким образом, как объясняет издание Politico, суд удовлетворил просьбу администрации США Дональда Трампа отменить постановление от марта.
В марте газета New York Times сообщала, что федеральный суд в США временно запретил чиновникам американской Службы социального обеспечения предоставлять доступ к конфиденциальным данным американских граждан DOGE. Как уточняло издание, при этом судья разрешила предоставлять DOGE информацию в отредактированном и обезличенном виде.
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В миреСШАИлон МаскДональд ТрампPolitico
 
 
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