Рейтинг@Mail.ru
Суд частично удовлетворил иск одного из заложников "Норд-Оста" - РИА Новости, 07.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:24 07.06.2025 (обновлено: 09:01 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/sud-2021470564.html
Суд частично удовлетворил иск одного из заложников "Норд-Оста"
Суд частично удовлетворил иск одного из заложников "Норд-Оста" - РИА Новости, 07.06.2025
Суд частично удовлетворил иск одного из заложников "Норд-Оста"
Суд частично удовлетворил иск Игоря Захарова, одного из заложников, захваченных террористами в доме культуры на Дубровке в Москве в 2002 году, о компенсации... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T08:24:00+03:00
2025-06-07T09:01:00+03:00
происшествия
дубровка
мовсар бараев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/76596/83/765968346_0:146:3000:1834_1920x0_80_0_0_b239f6c25aea9967cfc781fc21c9f86a.jpg
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Суд частично удовлетворил иск Игоря Захарова, одного из заложников, захваченных террористами в доме культуры на Дубровке в Москве в 2002 году, о компенсации морального вреда после теракта, говорится в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. Захаров, как уточняется в материалах суда, ранее уже получил денежную компенсацию как пострадавший в результате теракта, но решил добиться также компенсации морального вреда. Первый иск он подал ещё в 2022 году, но тот был оставлен без рассмотрения из-за неявки мужчины на заседания. Новый иск с теми же основаниями поступил в инстанцию в сентябре 2024 года, по делу прошло шесть заседаний. Суд частично удовлетворил иск о компенсации морального вреда, учтя размер ранее полученных истцом компенсационных выплат. Согласно решению, за выплату компенсации будет отвечать столичный департамент финансов. В суде РИА Новости не смогли сообщить, о какой сумме компенсации идет речь. Группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватила и удерживала в заложниках с 23 по 26 октября 2002 года зрителей мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке, находившемся в здании Дома культуры ОАО "Московский подшипник". Всего в плену у террористов оказались более 900 человек. В результате операции спецслужб были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников.
https://ria.ru/20250606/fsb-2021248073.html
https://ria.ru/20250607/terrorizm-2021462643.html
дубровка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/76596/83/765968346_180:0:2820:1980_1920x0_80_0_0_e1a0d52963e07699bf90fab597232cff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, дубровка, мовсар бараев
Происшествия, Дубровка, Мовсар Бараев
Суд частично удовлетворил иск одного из заложников "Норд-Оста"

Заложник "Норд-Оста" Захаров получил компенсацию морального вреда спустя 22 года

© РИА Новости / Александр Поляков | Перейти в медиабанкМилицейское оцепление сдерживает родных и близких заложников возле Театрального центра на Дубровке
Милицейское оцепление сдерживает родных и близких заложников возле Театрального центра на Дубровке - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Александр Поляков
Перейти в медиабанк
Милицейское оцепление сдерживает родных и близких заложников возле Театрального центра на Дубровке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Суд частично удовлетворил иск Игоря Захарова, одного из заложников, захваченных террористами в доме культуры на Дубровке в Москве в 2002 году, о компенсации морального вреда после теракта, говорится в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Захаров, как уточняется в материалах суда, ранее уже получил денежную компенсацию как пострадавший в результате теракта, но решил добиться также компенсации морального вреда. Первый иск он подал ещё в 2022 году, но тот был оставлен без рассмотрения из-за неявки мужчины на заседания. Новый иск с теми же основаниями поступил в инстанцию в сентябре 2024 года, по делу прошло шесть заседаний.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Членам банды Басаева вынесли приговоры за нападение на десантников в Чечне
Вчера, 09:49
Суд частично удовлетворил иск о компенсации морального вреда, учтя размер ранее полученных истцом компенсационных выплат. Согласно решению, за выплату компенсации будет отвечать столичный департамент финансов.
В суде РИА Новости не смогли сообщить, о какой сумме компенсации идет речь.
Группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватила и удерживала в заложниках с 23 по 26 октября 2002 года зрителей мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке, находившемся в здании Дома культуры ОАО "Московский подшипник". Всего в плену у террористов оказались более 900 человек. В результате операции спецслужб были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
СК обвинил экс-сотрудника министерства КБР в финансировании терроризма
05:38
 
ПроисшествияДубровкаМовсар Бараев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала