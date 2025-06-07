https://ria.ru/20250607/sud-2021470564.html

Суд частично удовлетворил иск одного из заложников "Норд-Оста"

Суд частично удовлетворил иск одного из заложников "Норд-Оста" - РИА Новости, 07.06.2025

Суд частично удовлетворил иск одного из заложников "Норд-Оста"

Суд частично удовлетворил иск Игоря Захарова, одного из заложников, захваченных террористами в доме культуры на Дубровке в Москве в 2002 году, о компенсации... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T08:24:00+03:00

2025-06-07T08:24:00+03:00

2025-06-07T09:01:00+03:00

происшествия

дубровка

мовсар бараев

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Суд частично удовлетворил иск Игоря Захарова, одного из заложников, захваченных террористами в доме культуры на Дубровке в Москве в 2002 году, о компенсации морального вреда после теракта, говорится в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. Захаров, как уточняется в материалах суда, ранее уже получил денежную компенсацию как пострадавший в результате теракта, но решил добиться также компенсации морального вреда. Первый иск он подал ещё в 2022 году, но тот был оставлен без рассмотрения из-за неявки мужчины на заседания. Новый иск с теми же основаниями поступил в инстанцию в сентябре 2024 года, по делу прошло шесть заседаний. Суд частично удовлетворил иск о компенсации морального вреда, учтя размер ранее полученных истцом компенсационных выплат. Согласно решению, за выплату компенсации будет отвечать столичный департамент финансов. В суде РИА Новости не смогли сообщить, о какой сумме компенсации идет речь. Группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватила и удерживала в заложниках с 23 по 26 октября 2002 года зрителей мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке, находившемся в здании Дома культуры ОАО "Московский подшипник". Всего в плену у террористов оказались более 900 человек. В результате операции спецслужб были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников.

https://ria.ru/20250606/fsb-2021248073.html

https://ria.ru/20250607/terrorizm-2021462643.html

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происшествия, дубровка, мовсар бараев