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"Опасное заблуждение". Почему Родительские субботы отмечают неправильно - РИА Новости, 07.06.2025
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Религия
 
08:00 07.06.2025 (обновлено: 08:06 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/subboty-2021369712.html
"Опасное заблуждение". Почему Родительские субботы отмечают неправильно
"Опасное заблуждение". Почему Родительские субботы отмечают неправильно - РИА Новости, 07.06.2025
"Опасное заблуждение". Почему Родительские субботы отмечают неправильно
Накануне Троицы православные отмечают Родительскую субботу. Это один из дней, когда в храмах совершают особые богослужения. А верующие поминают усопших — по... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T08:00:00+03:00
2025-06-07T08:06:00+03:00
религия
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости, Сергей Проскурин. Накануне Троицы православные отмечают Родительскую субботу. Это один из дней, когда в храмах совершают особые богослужения. А верующие поминают усопших — по этому поводу нередко возникают споры. О том, как не ошибиться, — в материале РИА Новости.Несколько особых днейКогда и как поминать умерших — вопрос непраздный. Одни подают записку за упокой души. Другие считают, что нужно непременно посетить могилу родственника. Третьи заходят в храм, чтобы поставить свечку на канун.На самом же деле, говорят священники, главное — личная молитва. И читать ее желательно как можно чаще. Именно поэтому в каждый молитвослов включено поминовение усопших родных и близких.Кроме того, за ушедших в мир иной молятся на каждой литургии. А по субботам в храмах совершается панихида. Но, оказывается, и этого недостаточно. Потому в церковном уставе выделено еще несколько особых дней. Они называются родительскими.Сделано это для того, чтобы живые могли попросить у Бога упокоить души "всех от века почивших". По существу, поясняют священнослужители, это отпевание неотпетых: тех, кто скончался внезапно (на войне, от несчастного случая или скорой болезни) или же пропал без вести. А также тех, кто перед смертью не причастился и не соборовался.Наиболее точно смысл родительских дней передает греческое название "парастас" — "ходатайство, предстояние". Иными словами, заупокойная служба. Каноны не указывают их точное число.В Русской православной церкви таких дней семь: вторая, третья и четвертая седмицы Великого поста (15, 22 и 29 марта в 2025-м), Радоница, Дмитриевская (29 апреля и 1 ноября), Мясопустная (22 февраля) и Троицкая.Но основными, "вселенскими", называются лишь последние две. Причем Троицкая занимает особое место. Во-первых, поминовение совершается накануне одного из главных христианских праздников. Во-вторых, несет глубокий богословский смысл. На Пятидесятницу (50-й день после Пасхи), как еще называют Троицу, апостолам была явлена третья ипостась Бога — Святой Дух.Однозначный ответОдин из отцов Церкви — Василий Великий писал в IV столетии, что Святым Духом "всяка душа живится". Поэтому на праздник Троицы принято молиться о схождении Его благодати. Даже на души усопших."Господь наипаче в этот день благоволит принимать молитвы об умерших и даже находящихся в аду", — писал святитель о Троицкой Родительской субботе.Возможно, именно это изречение породило в дальнейшем одно устойчивое суеверие. Якобы Троицкая Родительская суббота — единственный день в году, когда можно поминать самоубийц.Духовенство предупреждает: делать это ни в коем случае нельзя. С первых веков христианства самые авторитетные богословы трактовали добровольное сведение счетов с жизнью как тягчайший грех."Совершивший его лишил себя покаяния и всякой надежды спасения. Святая Церковь не совершает о нем никакого поминовения, не удостоивает отпевания и лишает погребения на христианском кладбище", — писал святитель Игнатий Брянчанинов.В Русской церкви компромисс между древним правилом и современными реалиями нашли лишь в 2011-м. Тогда синод РПЦ утвердил особый "Чин молитвенного утешения сродников живот свой добровольно скончавшаго". Совершают его в частном порядке и только по просьбе родственников.И он не означает отпевания или молитвенного ходатайства за самоубийц. Исключение делается только для тех, кто наложил на себя руки, будучи психически больным и не отдавая отчета своим действиям. Такие случаи рассматривает специальная епархиальная комиссия. И, как правило, разрешает поминовение.То, что действительно важноИменно поэтому духовенство настоятельно рекомендует верующим быть предельно внимательными при подаче записок за упокой души. Причем не только на Троицкую субботу.Но это не единственное заблуждение, связанное с памятным днем. Существует давняя традиция посещать на родительские дни кладбище. Некоторые даже приглашают священника — чтобы тот отслужил панихиду.Но в советское время к этому действу прибавился обычай оставлять на могилах еду. К христианству это не имеет ровным счетом никакого отношения. В данном случае правильнее принести продукты в храм и положить возле кануна — четырехугольного подсвечника с распятием. Их затем раздадут нуждающимся.Ведь, помимо молитв за усопших, важны и добрые дела, совершаемые в память о них. И это гораздо лучше праздных застолий.На канун ставят и свечи за упокой. Иногда их делят на "поминальные" и "непоминальные". Это чистой воды заблуждение. Как и "жесткие требования" к их высоте и толщине. Важно, чтобы добровольную жертву сопровождала искренняя молитва.Стоит избегать и другой крайности — заказывать чрезмерное число сорокоустов (поминовений в течение 40 дней) в храме. Получается, что человек руководствуется прагматичным "чем больше пожертвую, тем больше получу". Это и батюшку может оскорбить, и прихожанина характеризует не с лучшей стороны.При совершении любого церковного обряда, подчеркивают священнослужители, главное — не забывать, что Родительская суббота напоминает о нерушимой связи живых и усопших. И искренняя молитва — пусть даже своими словами — гораздо важнее всех свечей и записок.
https://ria.ru/20250522/prazdnik-2018107330.html
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Аналитика - Религия и мировоззрение
"Опасное заблуждение". Почему Родительские субботы отмечают неправильно

Православные отмечают Троицкую Родительскую субботу

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВерующие пишут записки о здравии и упокоении в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля
Верующие пишут записки о здравии и упокоении в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Верующие пишут записки о здравии и упокоении в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости, Сергей Проскурин. Накануне Троицы православные отмечают Родительскую субботу. Это один из дней, когда в храмах совершают особые богослужения. А верующие поминают усопших — по этому поводу нередко возникают споры. О том, как не ошибиться, — в материале РИА Новости.

Несколько особых дней

Когда и как поминать умерших — вопрос непраздный. Одни подают записку за упокой души. Другие считают, что нужно непременно посетить могилу родственника. Третьи заходят в храм, чтобы поставить свечку на канун.
На самом же деле, говорят священники, главное — личная молитва. И читать ее желательно как можно чаще. Именно поэтому в каждый молитвослов включено поминовение усопших родных и близких.
Кроме того, за ушедших в мир иной молятся на каждой литургии. А по субботам в храмах совершается панихида. Но, оказывается, и этого недостаточно. Потому в церковном уставе выделено еще несколько особых дней. Они называются родительскими.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкБогослужение в храме
Богослужение в храме - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Богослужение в храме
Сделано это для того, чтобы живые могли попросить у Бога упокоить души "всех от века почивших". По существу, поясняют священнослужители, это отпевание неотпетых: тех, кто скончался внезапно (на войне, от несчастного случая или скорой болезни) или же пропал без вести. А также тех, кто перед смертью не причастился и не соборовался.
Наиболее точно смысл родительских дней передает греческое название "парастас" — "ходатайство, предстояние". Иными словами, заупокойная служба. Каноны не указывают их точное число.
В Русской православной церкви таких дней семь: вторая, третья и четвертая седмицы Великого поста (15, 22 и 29 марта в 2025-м), Радоница, Дмитриевская (29 апреля и 1 ноября), Мясопустная (22 февраля) и Троицкая.
Но основными, "вселенскими", называются лишь последние две. Причем Троицкая занимает особое место. Во-первых, поминовение совершается накануне одного из главных христианских праздников. Во-вторых, несет глубокий богословский смысл. На Пятидесятницу (50-й день после Пасхи), как еще называют Троицу, апостолам была явлена третья ипостась Бога — Святой Дух.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПрихожанка во время литургии в храме Христа Спасителя
Прихожанка во время литургии в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Прихожанка во время литургии в храме Христа Спасителя

Однозначный ответ

Один из отцов Церкви — Василий Великий писал в IV столетии, что Святым Духом "всяка душа живится". Поэтому на праздник Троицы принято молиться о схождении Его благодати. Даже на души усопших.
"Господь наипаче в этот день благоволит принимать молитвы об умерших и даже находящихся в аду", — писал святитель о Троицкой Родительской субботе.
Возможно, именно это изречение породило в дальнейшем одно устойчивое суеверие. Якобы Троицкая Родительская суббота — единственный день в году, когда можно поминать самоубийц.
Духовенство предупреждает: делать это ни в коем случае нельзя. С первых веков христианства самые авторитетные богословы трактовали добровольное сведение счетов с жизнью как тягчайший грех.
© Pixabay / StockSnap Уставший молодой человек
Уставший молодой человек - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Pixabay / StockSnap
Уставший молодой человек
"Совершивший его лишил себя покаяния и всякой надежды спасения. Святая Церковь не совершает о нем никакого поминовения, не удостоивает отпевания и лишает погребения на христианском кладбище", — писал святитель Игнатий Брянчанинов.
В Русской церкви компромисс между древним правилом и современными реалиями нашли лишь в 2011-м. Тогда синод РПЦ утвердил особый "Чин молитвенного утешения сродников живот свой добровольно скончавшаго". Совершают его в частном порядке и только по просьбе родственников.
И он не означает отпевания или молитвенного ходатайства за самоубийц. Исключение делается только для тех, кто наложил на себя руки, будучи психически больным и не отдавая отчета своим действиям. Такие случаи рассматривает специальная епархиальная комиссия. И, как правило, разрешает поминовение.
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЦветы на могиле
Цветы на могиле - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Цветы на могиле

То, что действительно важно

Именно поэтому духовенство настоятельно рекомендует верующим быть предельно внимательными при подаче записок за упокой души. Причем не только на Троицкую субботу.
Но это не единственное заблуждение, связанное с памятным днем. Существует давняя традиция посещать на родительские дни кладбище. Некоторые даже приглашают священника — чтобы тот отслужил панихиду.
Но в советское время к этому действу прибавился обычай оставлять на могилах еду. К христианству это не имеет ровным счетом никакого отношения. В данном случае правильнее принести продукты в храм и положить возле кануна — четырехугольного подсвечника с распятием. Их затем раздадут нуждающимся.
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВерующие в храме Христа Спасителя в Москве
Верующие в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Верующие в храме Христа Спасителя в Москве
Ведь, помимо молитв за усопших, важны и добрые дела, совершаемые в память о них. И это гораздо лучше праздных застолий.
На канун ставят и свечи за упокой. Иногда их делят на "поминальные" и "непоминальные". Это чистой воды заблуждение. Как и "жесткие требования" к их высоте и толщине. Важно, чтобы добровольную жертву сопровождала искренняя молитва.
Стоит избегать и другой крайности — заказывать чрезмерное число сорокоустов (поминовений в течение 40 дней) в храме. Получается, что человек руководствуется прагматичным "чем больше пожертвую, тем больше получу". Это и батюшку может оскорбить, и прихожанина характеризует не с лучшей стороны.
При совершении любого церковного обряда, подчеркивают священнослужители, главное — не забывать, что Родительская суббота напоминает о нерушимой связи живых и усопших. И искренняя молитва — пусть даже своими словами — гораздо важнее всех свечей и записок.
Посетители на выставке Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII-ХХ веков в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
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