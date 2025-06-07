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Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в этом году - РИА Новости, 07.06.2025
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06:27 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/stavka-2021464419.html
Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в этом году
Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в этом году - РИА Новости, 07.06.2025
Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в этом году
Ключевая ставка ЦБ РФ будет плавно снижаться до конца года, на заседании совета директоров в июле регулятор, скорее всего, снизит ее еще на 1 процентный пункт,... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T06:27:00+03:00
2025-06-07T06:27:00+03:00
экономика
антон табах
центральный банк рф (цб рф)
эксперт ра
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Ключевая ставка ЦБ РФ будет плавно снижаться до конца года, на заседании совета директоров в июле регулятор, скорее всего, снизит ее еще на 1 процентный пункт, считают опрошенные РИА Новости аналитики. ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, сохранив нейтральный сигнал и вновь не указав ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. "Ставка, скорее всего, продержится на этом уровне до 25 июля - когда будет снижена вероятнее всего на 1 п.п. - до 19%. А вот дальнейшие перспективы - с учетом нейтрального сигнала - менее определены. Полагаю, снижение до конца года будет идти шагами по 50 базисных пунктов и необязательно на каждом заседании - к Новому Году мы ждем ставку на уровне 17,5-18%", - сказал главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах. Уровень ключевой ставки в 20% продержится до следующего заседания, очень вероятно, что на нем смягчение продолжится, считает старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. "Я бы ожидал медленного равномерного снижения ключевой ставки шагами по 1 п.п. на нескольких из оставшихся до конца года заседаниях", - добавил он. "Ожидаем снижение ставки в июле на 100 б.п., совокупное снижение на 2 п.п. за квартал вернет уровень жесткости ДКП к норме, позволяющей управляемо вернуть экономику к потенциалу, минимизируя риск рецессии... Банки готовились к снижению ставки, снижали депозитные ставки, чтобы минимизировать процентный риск. Тренд на снижение ставок продолжится", - считает главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров. Аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов считает сегодняшнее решение ЦБ в целом позитивным для банковского сектора, но при этом, по его мнению, снижение ключевой ставки на 1 процентный пункт выглядит скорее символическим с учетом ее текущего уровня. "Однако сам факт того, что ЦБ в итоге смог приступить к смягчению монетарной политики, будет способствовать дальнейшему снижению процентных ставок в экономике и смягчению денежно-кредитных условий. Как результат, можно рассчитывать на постепенную активизацию кредитования в стране, а также некоторого ослабления давления на показатели чистой процентной маржи банков", - подытожил он.
https://ria.ru/20250606/matvienko-2021379738.html
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экономика, антон табах, центральный банк рф (цб рф), эксперт ра, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
Экономика, Антон Табах, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эксперт РА, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в этом году

Табах: ЦБ в июле снизит ключевую ставку на один процентный пункт

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Ключевая ставка ЦБ РФ будет плавно снижаться до конца года, на заседании совета директоров в июле регулятор, скорее всего, снизит ее еще на 1 процентный пункт, считают опрошенные РИА Новости аналитики.
ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, сохранив нейтральный сигнал и вновь не указав ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
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Вчера, 16:54
"Ставка, скорее всего, продержится на этом уровне до 25 июля - когда будет снижена вероятнее всего на 1 п.п. - до 19%. А вот дальнейшие перспективы - с учетом нейтрального сигнала - менее определены. Полагаю, снижение до конца года будет идти шагами по 50 базисных пунктов и необязательно на каждом заседании - к Новому Году мы ждем ставку на уровне 17,5-18%", - сказал главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах.
Уровень ключевой ставки в 20% продержится до следующего заседания, очень вероятно, что на нем смягчение продолжится, считает старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. "Я бы ожидал медленного равномерного снижения ключевой ставки шагами по 1 п.п. на нескольких из оставшихся до конца года заседаниях", - добавил он.
"Ожидаем снижение ставки в июле на 100 б.п., совокупное снижение на 2 п.п. за квартал вернет уровень жесткости ДКП к норме, позволяющей управляемо вернуть экономику к потенциалу, минимизируя риск рецессии... Банки готовились к снижению ставки, снижали депозитные ставки, чтобы минимизировать процентный риск. Тренд на снижение ставок продолжится", - считает главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров.
Аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов считает сегодняшнее решение ЦБ в целом позитивным для банковского сектора, но при этом, по его мнению, снижение ключевой ставки на 1 процентный пункт выглядит скорее символическим с учетом ее текущего уровня.
"Однако сам факт того, что ЦБ в итоге смог приступить к смягчению монетарной политики, будет способствовать дальнейшему снижению процентных ставок в экономике и смягчению денежно-кредитных условий. Как результат, можно рассчитывать на постепенную активизацию кредитования в стране, а также некоторого ослабления давления на показатели чистой процентной маржи банков", - подытожил он.
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
ЦБ сохранил прогноз средней ключевой ставки в 2025 году
Вчера, 15:45
 
ЭкономикаАнтон ТабахЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эксперт РАНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
 
 
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