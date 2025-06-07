https://ria.ru/20250607/stavka-2021464419.html

Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в этом году

Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в этом году - РИА Новости, 07.06.2025

Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в этом году

Ключевая ставка ЦБ РФ будет плавно снижаться до конца года, на заседании совета директоров в июле регулятор, скорее всего, снизит ее еще на 1 процентный пункт,... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T06:27:00+03:00

2025-06-07T06:27:00+03:00

2025-06-07T06:27:00+03:00

экономика

антон табах

центральный банк рф (цб рф)

эксперт ра

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Ключевая ставка ЦБ РФ будет плавно снижаться до конца года, на заседании совета директоров в июле регулятор, скорее всего, снизит ее еще на 1 процентный пункт, считают опрошенные РИА Новости аналитики. ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, сохранив нейтральный сигнал и вновь не указав ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. "Ставка, скорее всего, продержится на этом уровне до 25 июля - когда будет снижена вероятнее всего на 1 п.п. - до 19%. А вот дальнейшие перспективы - с учетом нейтрального сигнала - менее определены. Полагаю, снижение до конца года будет идти шагами по 50 базисных пунктов и необязательно на каждом заседании - к Новому Году мы ждем ставку на уровне 17,5-18%", - сказал главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах. Уровень ключевой ставки в 20% продержится до следующего заседания, очень вероятно, что на нем смягчение продолжится, считает старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. "Я бы ожидал медленного равномерного снижения ключевой ставки шагами по 1 п.п. на нескольких из оставшихся до конца года заседаниях", - добавил он. "Ожидаем снижение ставки в июле на 100 б.п., совокупное снижение на 2 п.п. за квартал вернет уровень жесткости ДКП к норме, позволяющей управляемо вернуть экономику к потенциалу, минимизируя риск рецессии... Банки готовились к снижению ставки, снижали депозитные ставки, чтобы минимизировать процентный риск. Тренд на снижение ставок продолжится", - считает главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров. Аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов считает сегодняшнее решение ЦБ в целом позитивным для банковского сектора, но при этом, по его мнению, снижение ключевой ставки на 1 процентный пункт выглядит скорее символическим с учетом ее текущего уровня. "Однако сам факт того, что ЦБ в итоге смог приступить к смягчению монетарной политики, будет способствовать дальнейшему снижению процентных ставок в экономике и смягчению денежно-кредитных условий. Как результат, можно рассчитывать на постепенную активизацию кредитования в стране, а также некоторого ослабления давления на показатели чистой процентной маржи банков", - подытожил он.

https://ria.ru/20250606/matvienko-2021379738.html

https://ria.ru/20250606/stavka-2021349032.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, антон табах, центральный банк рф (цб рф), эксперт ра, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)