Рейтинг@Mail.ru
В США отозвали 1,7 миллиона упаковок куриных яиц - РИА Новости, 07.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:56 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/ssha-2021575787.html
В США отозвали 1,7 миллиона упаковок куриных яиц
В США отозвали 1,7 миллиона упаковок куриных яиц - РИА Новости, 07.06.2025
В США отозвали 1,7 миллиона упаковок куриных яиц
В США отзывают 1,7 миллиона упаковок яиц из-за угрозы заражения сальмонеллой, следует из заявлений американского управления по контролю качества пищевых... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T23:56:00+03:00
2025-06-07T23:56:00+03:00
в мире
сша
калифорния
невада
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915178710_0:117:3226:1932_1920x0_80_0_0_8a8eb509e620aee404ac1039a8fe5a4b.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В США отзывают 1,7 миллиона упаковок яиц из-за угрозы заражения сальмонеллой, следует из заявлений американского управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA). "Компания August Egg Company в Хилмаре, штат Калифорния, отзывает 1,7 миллиона дюжин коричневых яиц кур, несущихся без клеток, и коричневых сертифицированных органических яиц, поскольку они могут быть заражены сальмонеллой", - говорится в сообщении на сайте регулятора. Согласно заявлению, яйца распространялись в Калифорнии и Неваде с 3 февраля по 15 мая. Телеканал NBC со ссылкой на последние данные центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) – федерального агентства минздрава США передает, что по меньшей мере 79 человек заболели из-за вспышки сальмонеллеза в США, из них 21 человек был госпитализирован, сообщения о летальных случаях не поступали.
https://ria.ru/20250119/ssha-1994425007.html
сша
калифорния
невада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915178710_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_bfb5f7c63b5c15c66fc5600270d790fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, калифорния, невада, nbc
В мире, США, Калифорния, Невада, NBC
В США отозвали 1,7 миллиона упаковок куриных яиц

В США из-за угрозы заражения сальмонеллой отозвали 1,7 млн упаковок куриных яиц

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКуриные яйца
Куриные яйца - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Куриные яйца. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В США отзывают 1,7 миллиона упаковок яиц из-за угрозы заражения сальмонеллой, следует из заявлений американского управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA).
«
"Компания August Egg Company в Хилмаре, штат Калифорния, отзывает 1,7 миллиона дюжин коричневых яиц кур, несущихся без клеток, и коричневых сертифицированных органических яиц, поскольку они могут быть заражены сальмонеллой", - говорится в сообщении на сайте регулятора.
Согласно заявлению, яйца распространялись в Калифорнии и Неваде с 3 февраля по 15 мая.
Телеканал NBC со ссылкой на последние данные центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) – федерального агентства минздрава США передает, что по меньшей мере 79 человек заболели из-за вспышки сальмонеллеза в США, из них 21 человек был госпитализирован, сообщения о летальных случаях не поступали.
Покупательница возле пустых полок в супермаркете в штате Вирджиния - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
C прилавков магазинов в США исчезли куриные яйца
19 января, 03:46
 
В миреСШАКалифорнияНевадаNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала