https://ria.ru/20250607/ssha-2021575787.html
В США отозвали 1,7 миллиона упаковок куриных яиц
В США отозвали 1,7 миллиона упаковок куриных яиц - РИА Новости, 07.06.2025
В США отозвали 1,7 миллиона упаковок куриных яиц
В США отзывают 1,7 миллиона упаковок яиц из-за угрозы заражения сальмонеллой, следует из заявлений американского управления по контролю качества пищевых... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T23:56:00+03:00
2025-06-07T23:56:00+03:00
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В США отзывают 1,7 миллиона упаковок яиц из-за угрозы заражения сальмонеллой, следует из заявлений американского управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA). "Компания August Egg Company в Хилмаре, штат Калифорния, отзывает 1,7 миллиона дюжин коричневых яиц кур, несущихся без клеток, и коричневых сертифицированных органических яиц, поскольку они могут быть заражены сальмонеллой", - говорится в сообщении на сайте регулятора. Согласно заявлению, яйца распространялись в Калифорнии и Неваде с 3 февраля по 15 мая. Телеканал NBC со ссылкой на последние данные центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) – федерального агентства минздрава США передает, что по меньшей мере 79 человек заболели из-за вспышки сальмонеллеза в США, из них 21 человек был госпитализирован, сообщения о летальных случаях не поступали.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, калифорния, невада, nbc
В мире, США, Калифорния, Невада, NBC
В США отозвали 1,7 миллиона упаковок куриных яиц
В США из-за угрозы заражения сальмонеллой отозвали 1,7 млн упаковок куриных яиц