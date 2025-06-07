https://ria.ru/20250607/ssha-2021575787.html

В США отозвали 1,7 миллиона упаковок куриных яиц

В США отозвали 1,7 миллиона упаковок куриных яиц - РИА Новости, 07.06.2025

В США отозвали 1,7 миллиона упаковок куриных яиц

В США отзывают 1,7 миллиона упаковок яиц из-за угрозы заражения сальмонеллой, следует из заявлений американского управления по контролю качества пищевых... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T23:56:00+03:00

2025-06-07T23:56:00+03:00

2025-06-07T23:56:00+03:00

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В США отзывают 1,7 миллиона упаковок яиц из-за угрозы заражения сальмонеллой, следует из заявлений американского управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA). "Компания August Egg Company в Хилмаре, штат Калифорния, отзывает 1,7 миллиона дюжин коричневых яиц кур, несущихся без клеток, и коричневых сертифицированных органических яиц, поскольку они могут быть заражены сальмонеллой", - говорится в сообщении на сайте регулятора. Согласно заявлению, яйца распространялись в Калифорнии и Неваде с 3 февраля по 15 мая. Телеканал NBC со ссылкой на последние данные центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) – федерального агентства минздрава США передает, что по меньшей мере 79 человек заболели из-за вспышки сальмонеллеза в США, из них 21 человек был госпитализирован, сообщения о летальных случаях не поступали.

https://ria.ru/20250119/ssha-1994425007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, калифорния, невада, nbc