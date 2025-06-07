https://ria.ru/20250607/ssha-2021552692.html

Трамп заявил, что не хочет восстанавливать отношения с Маском

Трамп заявил, что не хочет восстанавливать отношения с Маском - РИА Новости, 07.06.2025

Трамп заявил, что не хочет восстанавливать отношения с Маском

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет желания восстанавливать дружеские отношения с предпринимателем Илоном Маском. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T19:48:00+03:00

2025-06-07T19:48:00+03:00

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илон маск

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ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет желания восстанавливать дружеские отношения с предпринимателем Илоном Маском."Я слишком занят другими делами. <...> У меня нет намерения разговаривать с ним", — ответил американский лидер на вопрос о том, собирается ли он говорить с миллиардером в ближайшее время.Хозяин Белого дома также пригрозил своему бывшему соратнику "очень серьезными последствиями", если тот начнет жертвовать средства в поддержку демократов.Конфликт Трампа и Маска

https://ria.ru/20250607/tramp-2021541709.html

https://ria.ru/20250607/mask-2021508525.html

https://ria.ru/20250607/ssha-2021538478.html

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сша, в мире, дональд трамп, илон маск, конфликт трампа и маска