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Трамп заявил, что не хочет восстанавливать отношения с Маском - РИА Новости, 07.06.2025
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19:48 07.06.2025 (обновлено: 22:01 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/ssha-2021552692.html
Трамп заявил, что не хочет восстанавливать отношения с Маском
Трамп заявил, что не хочет восстанавливать отношения с Маском - РИА Новости, 07.06.2025
Трамп заявил, что не хочет восстанавливать отношения с Маском
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет желания восстанавливать дружеские отношения с предпринимателем Илоном Маском. РИА Новости, 07.06.2025
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сша
в мире
дональд трамп
илон маск
конфликт трампа и маска
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ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет желания восстанавливать дружеские отношения с предпринимателем Илоном Маском."Я слишком занят другими делами. &lt;...&gt; У меня нет намерения разговаривать с ним", — ответил американский лидер на вопрос о том, собирается ли он говорить с миллиардером в ближайшее время.Хозяин Белого дома также пригрозил своему бывшему соратнику "очень серьезными последствиями", если тот начнет жертвовать средства в поддержку демократов.Конфликт Трампа и Маска
https://ria.ru/20250607/tramp-2021541709.html
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сша, в мире, дональд трамп, илон маск, конфликт трампа и маска
США, В мире, Дональд Трамп, Илон Маск, Конфликт Трампа и Маска
Трамп заявил, что не хочет восстанавливать отношения с Маском

Трамп заявил, что не хочет восстанавливать дружеские отношения с Маском

© AP Photo / Brandon BellДональд Трамп и Илон Маск
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© AP Photo / Brandon Bell
Дональд Трамп и Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет желания восстанавливать дружеские отношения с предпринимателем Илоном Маском.
"Я слишком занят другими делами. <...> У меня нет намерения разговаривать с ним", — ответил американский лидер на вопрос о том, собирается ли он говорить с миллиардером в ближайшее время.
Илон Маск и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Белый дом пытался сгладить конфликт между Трампом и Маском, пишут СМИ
Вчера, 18:30
Хозяин Белого дома также пригрозил своему бывшему соратнику "очень серьезными последствиями", если тот начнет жертвовать средства в поддержку демократов.

Конфликт Трампа и Маска

  • На прошлой неделе бизнесмен покинул пост руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE), а на днях жестко раскритиковал масштабный бюджетный проект, продвигаемый Трампом, назвав его "мерзостью".

Документ сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. Маск же считает, что законопроект нивелирует итоги его работы в госсекторе и приведет к росту дефицита бюджета США.

Пост Илона Маска в соцсети X с видео, показывающим Дональда Трампа на вечеринке Джеффри Эпштейна в 1992 году - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Cо страницы Маска в X исчез пост о Трампе и Эпштейне
Вчера, 14:17
  • Глава Белого дома выразил разочарование и отметил, что многое сделал для Маска, а предприниматель в ответ заявил, что именно благодаря ему президент победил на выборах.
  • В четверг Трамп предложил больше не предоставлять государственные субсидии и контракты компаниям бизнесмена, чтобы сэкономить миллиарды долларов из бюджета.
  • Маск, со своей стороны, заявил, что материалы дела финансиста Джеффри Эпштейна не публикуются из-за того, что в них фигурирует американский лидер.

Дело Эпштейна, обвинявшегося в секс-торговле и преступлениях против несовершеннолетних, получило широкий резонанс из-за его связей с политиками и знаменитостями. Согласно материалам судебных слушаний, свидетель, дававший показания по делу, ранее заявил, что никогда не видел Трампа в доме Эпштейна, на его частном острове в Карибском море или в других местах, которые посещал финансист.

  • Трамп выразил мнение, что миллиардер "сошел с ума", и отметил, что его не беспокоят все эти нападки.
  • Маск же после предложения президента об отмене субсидий заявил, что SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, но вскоре передумал.
  • Он также выступил за импичмент Трампу и предложил заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
  • После перепалки котировки акций компании Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит рухнули почти на 14 процентов.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Вэнс выразил надежду на восстановление отношений Маска и Трампа
Вчера, 18:04
 
СШАВ миреДональд ТрампИлон МаскКонфликт Трампа и Маска
 
 
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