Трамп заявил, что не хочет восстанавливать отношения с Маском
Трамп заявил, что не хочет восстанавливать дружеские отношения с Маском
© AP Photo / Brandon BellДональд Трамп и Илон Маск
© AP Photo / Brandon Bell
Дональд Трамп и Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет желания восстанавливать дружеские отношения с предпринимателем Илоном Маском.
"Я слишком занят другими делами. <...> У меня нет намерения разговаривать с ним", — ответил американский лидер на вопрос о том, собирается ли он говорить с миллиардером в ближайшее время.
Хозяин Белого дома также пригрозил своему бывшему соратнику "очень серьезными последствиями", если тот начнет жертвовать средства в поддержку демократов.
Конфликт Трампа и Маска
- На прошлой неделе бизнесмен покинул пост руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE), а на днях жестко раскритиковал масштабный бюджетный проект, продвигаемый Трампом, назвав его "мерзостью".
Документ сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. Маск же считает, что законопроект нивелирует итоги его работы в госсекторе и приведет к росту дефицита бюджета США.
- Глава Белого дома выразил разочарование и отметил, что многое сделал для Маска, а предприниматель в ответ заявил, что именно благодаря ему президент победил на выборах.
- В четверг Трамп предложил больше не предоставлять государственные субсидии и контракты компаниям бизнесмена, чтобы сэкономить миллиарды долларов из бюджета.
- Маск, со своей стороны, заявил, что материалы дела финансиста Джеффри Эпштейна не публикуются из-за того, что в них фигурирует американский лидер.
Дело Эпштейна, обвинявшегося в секс-торговле и преступлениях против несовершеннолетних, получило широкий резонанс из-за его связей с политиками и знаменитостями. Согласно материалам судебных слушаний, свидетель, дававший показания по делу, ранее заявил, что никогда не видел Трампа в доме Эпштейна, на его частном острове в Карибском море или в других местах, которые посещал финансист.
- Трамп выразил мнение, что миллиардер "сошел с ума", и отметил, что его не беспокоят все эти нападки.
- Маск же после предложения президента об отмене субсидий заявил, что SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, но вскоре передумал.
- Он также выступил за импичмент Трампу и предложил заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
- После перепалки котировки акций компании Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит рухнули почти на 14 процентов.