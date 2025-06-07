СМИ раскрыли, как Трамп может поставить США в зависимость от России
Newsweek: разрыв Трампом контрактов с SpaceX чреват зависимостью США от России
© AP Photo / Eric GayПуск ракеты Starship американской компании SpaceX в Техасе
© AP Photo / Eric Gay
Пуск ракеты Starship американской компании SpaceX в Техасе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Отмена президентом США Дональдом Трампом государственных контрактов с компанией SpaceX американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска может поставить США в зависимость от России в вопросах космических запусков и выхода в космос, сообщает американский журнал Newsweek.
В среду Трамп предложил прекратить предоставлять госфинансирование и контракты компаниям Маска, чтобы сэкономить "миллиарды и миллиарды долларов" для бюджета США. Президент подчеркнул, что удивлен тем, что предыдущая администрация Джо Байдена не сделала этого раньше. После этого миллиардер заявил, что частная компания SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon. Однако, спустя некоторое время, он пообещал пользователю соцсети X, что все же не будет этого делать.
"Отмена Трампом контрактов со SpaceX Маска может заставить США сблизиться с Россией… Этот шаг может поставить США в зависимость от России в вопросах космических запусков и выхода в космос", - говорится в материале на сайте издания.
По словам замдиректора проекта по аэрокосмической безопасности Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Клейтона Своупа, SpaceX является "жизненно важным органом" деятельности США в космосе, поэтому в случае расторжения госконтрактов с этой компанией НАСА придется снова обращаться к России за помощью в полетах на и с Международной космической станции (МКС).
Трамп ранее заявил журналистам, что проведет полную оценку действующих государственных контрактов с Маском и предоставляемых ему субсидий.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
Из-за перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla рухнули на торгах в четверг на 14%. В пятницу на открытии торгов акции выросли почти на 5%, отыграв треть падения.
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