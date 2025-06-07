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Сотрудники DOGE укоренились в правительственных ведомствах США, пишут СМИ

Сотрудники DOGE укоренились в правительственных ведомствах США, пишут СМИ - РИА Новости, 07.06.2025

Сотрудники DOGE укоренились в правительственных ведомствах США, пишут СМИ

Персонал Департамента эффективности правительства США (DOGE) и его работа "укоренились" в правительственных ведомствах США, несмотря на уход первого... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T15:23:00+03:00

2025-06-07T15:23:00+03:00

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Персонал Департамента эффективности правительства США (DOGE) и его работа "укоренились" в правительственных ведомствах США, несмотря на уход первого руководителя DOGE Илона Маска с госслужбы, пишет издание New York Times. "Вопрос о том, сохранит ли DOGE свою нынешнюю форму, вдохновленную Маском, остается открытым... Но подход, который DOGE воплощал в себе с самого начала - резкое сокращение расходов, персонала и проектов (государства - ред.) - похоже, пустил корни", - говорится в статье. По словам директора Административно-бюджетного управления США (OMB) Рассела Воута, приводимым изданием, сотрудники DOGE "все глубже укореняются" в правительственных ведомствах. В публикации Воут называется не иначе как "тихим закулисным управляющим" инициативой по сокращению госаппарата и его расходов, в то время как Маску отводилась роль публичного лица DOGE. Согласно же личному видению Воута, работа DOGE представляется схожей с предоставлением сотрудникам статуса "внутренних консультантов" в составе руководства различных государственных ведомств. В апреле агентство Блумберг называло Воута, параллельно исполняющего обязанности главы Бюро по защите финансовых прав потребителей США (CFPB) и ставшего соавтором документа "Проект 2025" о консервативном реформировании США, потенциальным преемником Маска на посту главы DOGE, если тот покинет должность. Созданный по решению президента США Дональда Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.

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в мире, технологии, сша, илон маск, дональд трамп, майк джонсон