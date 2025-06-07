Cо страницы Маска в X исчез пост о Трампе и Эпстине
Со страницы Маска в X исчез пост с упоминанием Трампа в рамках дела Эпстина
© Фото : Аккаунт Илона Маска в соцсети XПост Илона Маска в соцсети X с видео, показывающим Дональда Трампа на вечеринке Джеффри Эпстина в 1992 году
© Фото : Аккаунт Илона Маска в соцсети X
Пост Илона Маска в соцсети X с видео, показывающим Дональда Трампа на вечеринке Джеффри Эпстина в 1992 году. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Публикация с утверждением о том, что материалы дела финансиста Джеффри Эпстина не публикуются, поскольку в них якобы фигурирует президент США Дональд Трамп, исчезла со страницы предпринимателя Илона Маска в соцсети X.
В четверг Маск на фоне публичного конфликта с Трампом написал на своей странице в соцсети X, что материалы дела Эпстина, обвинявшегося в секс-торговле и преступлениях против несовершеннолетних, не публикуются из-за того, что в них якобы фигурирует нынешний американский президент.
В 12.35 субботы мск соответствующую публикацию на странице Маска обнаружить не удалось.
Дело финансиста Эпстина получило широкий общественный резонанс из-за его связей с известными политиками и знаменитостями. Согласно материалам судебных слушаний, свидетель, дававший показания по делу Эпстина, ранее заявил, что никогда не видел Трампа в доме Эпстина, на его частном острове в Карибском море или в других местах, которые посещал финансист.
Эпстин был найден мертвым в тюремной камере в 2019 году, ожидая суда по обвинению в секс-торговле.