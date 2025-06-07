https://ria.ru/20250607/ssha-2021500756.html

Cо страницы Маска в X исчез пост о Трампе и Эпстине

Cо страницы Маска в X исчез пост о Трампе и Эпстине - РИА Новости, 07.06.2025

Cо страницы Маска в X исчез пост о Трампе и Эпстине

Публикация с утверждением о том, что материалы дела финансиста Джеффри Эпстина не публикуются, поскольку в них якобы фигурирует президент США Дональд Трамп,... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T13:28:00+03:00

2025-06-07T13:28:00+03:00

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Публикация с утверждением о том, что материалы дела финансиста Джеффри Эпстина не публикуются, поскольку в них якобы фигурирует президент США Дональд Трамп, исчезла со страницы предпринимателя Илона Маска в соцсети X. В четверг Маск на фоне публичного конфликта с Трампом написал на своей странице в соцсети X, что материалы дела Эпстина, обвинявшегося в секс-торговле и преступлениях против несовершеннолетних, не публикуются из-за того, что в них якобы фигурирует нынешний американский президент. В 12.35 субботы мск соответствующую публикацию на странице Маска обнаружить не удалось. Дело финансиста Эпстина получило широкий общественный резонанс из-за его связей с известными политиками и знаменитостями. Согласно материалам судебных слушаний, свидетель, дававший показания по делу Эпстина, ранее заявил, что никогда не видел Трампа в доме Эпстина, на его частном острове в Карибском море или в других местах, которые посещал финансист. Эпстин был найден мертвым в тюремной камере в 2019 году, ожидая суда по обвинению в секс-торговле.

https://ria.ru/20250607/opros-2021473825.html

https://ria.ru/20250606/tramp-2021288868.html

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в мире, технологии, сша, карибское море, дональд трамп, илон маск, конфликт трампа и маска