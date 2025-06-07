Рейтинг@Mail.ru
В ФРС предупредили о возможном скачке инфляции из-за пошлин Трампа - РИА Новости, 07.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/ssha-2021496198.html
В ФРС предупредили о возможном скачке инфляции из-за пошлин Трампа
В ФРС предупредили о возможном скачке инфляции из-за пошлин Трампа - РИА Новости, 07.06.2025
В ФРС предупредили о возможном скачке инфляции из-за пошлин Трампа
Глава резервного банка Сент-Луиса при Федеральной резервной системе США Альберто Мусалем выразил опасение, что тарифная политика президента Дональда Трампа... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T12:43:00+03:00
2025-06-07T12:43:00+03:00
экономика
сша
китай
дональд трамп
федеральная резервная система сша
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019513439_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3cf580918abe9750fa3eb7789f57affa.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Глава резервного банка Сент-Луиса при Федеральной резервной системе США Альберто Мусалем выразил опасение, что тарифная политика президента Дональда Трампа может привести к скачку инфляции на неопределенный срок, пишет взявшее у чиновника комментарий издание Financial Times. "Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил Financial Times, что, хотя пошлины Трампа и могут повысить инфляцию "лишь на квартал или два", существует столь же вероятный сценарий, при котором влияние пошлин на цены может продлиться дольше", - говорится в публикации. По мнению Мусалема, вероятность неопределенно долгого скачка инфляции и ее краткосрочного роста оцениваются в соотношении "50 на 50". Издание также отмечает опасения чиновников ФРС по поводу того, что американцы могут потерять веру в способность центрального банка удерживать инфляцию на низком уровне, так как из-за введения США пошлин против мира потребители и предприятия внутри страны ожидают более высокой инфляции в ближайшие месяцы и годы. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После этого американская сторона приступила к переговорам с основными торговыми партнерами, включая ЕС.
https://ria.ru/20250607/mid-2021469842.html
https://ria.ru/20250606/frantsiya-2021256840.html
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019513439_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_2ff8279f1faa60571ac470ea1a5cf76a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, китай, дональд трамп, федеральная резервная система сша, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, Китай, Дональд Трамп, Федеральная резервная система США, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт
В ФРС предупредили о возможном скачке инфляции из-за пошлин Трампа

Глава ФРС США Мусалем: тарифная политика Трампа может привести к скачку инфляции

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Глава резервного банка Сент-Луиса при Федеральной резервной системе США Альберто Мусалем выразил опасение, что тарифная политика президента Дональда Трампа может привести к скачку инфляции на неопределенный срок, пишет взявшее у чиновника комментарий издание Financial Times.
"Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил Financial Times, что, хотя пошлины Трампа и могут повысить инфляцию "лишь на квартал или два", существует столь же вероятный сценарий, при котором влияние пошлин на цены может продлиться дольше", - говорится в публикации.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
МИД раскритиковал санкции против Россельхозбанка
08:09
По мнению Мусалема, вероятность неопределенно долгого скачка инфляции и ее краткосрочного роста оцениваются в соотношении "50 на 50".
Издание также отмечает опасения чиновников ФРС по поводу того, что американцы могут потерять веру в способность центрального банка удерживать инфляцию на низком уровне, так как из-за введения США пошлин против мира потребители и предприятия внутри страны ожидают более высокой инфляции в ближайшие месяцы и годы.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс.
Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После этого американская сторона приступила к переговорам с основными торговыми партнерами, включая ЕС.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Франция направила ЕК предложения по новым санкциям против России
Вчера, 10:32
 
ЭкономикаСШАКитайДональд ТрампФедеральная резервная система СШАЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала