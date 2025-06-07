https://ria.ru/20250607/ssha-2021494375.html

СМИ: сенат не готов принять закон Грэма* о санкциях без одобрения Трампа

СМИ: сенат не готов принять закон Грэма* о санкциях без одобрения Трампа - РИА Новости, 07.06.2025

СМИ: сенат не готов принять закон Грэма* о санкциях без одобрения Трампа

Сенаторы США не готовы принять законопроект сенатора Линдси Грэма* о новых санкциях против России без одобрения со стороны президента Дональда Трампа, сообщило... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T12:33:00+03:00

2025-06-07T12:33:00+03:00

2025-06-07T13:26:00+03:00

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тим кейн (сенатор)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Сенаторы США не готовы принять законопроект сенатора Линдси Грэма* о новых санкциях против России без одобрения со стороны президента Дональда Трампа, сообщило агентство Блумберг. "Законопроект в Сенате совместно выдвигают более 80 законодателей, что является практически неслыханным уровнем поддержки со стороны представителей обеих партий. Однако несмотря на то, что такой уровень поддержки, исключающий возможность применения вето, достаточен для того, чтобы Сенат продвигал инициативу без поддержки Белого дома, сторонники (законопроекта. — Прим. ред.) не демонстрируют готовность бросить вызов президенту", — указано в материале.Агентство отметило, что заявиления Трампа в четверг затормозили набирающий ход процесс продвижения инициативы. Тогда американский лидер заявил, что еще не ознакомился с законопроектом Грэма* о новых санкциях против России, но подчеркнул, что решение на этот счет будет принимать лично. Документ предполагает введение ограничений против ключевых российских чиновников и секторов экономики, а также санкции в отношении стран, сотрудничающих с Москвой. В пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Белый дом добивается от Грэма* ослабления законопроекта. По данным издания, в администрации Трампа опасаются, что ужесточение санкций нанесет ущерб попыткам американского лидера наладить диалог с Москвой и завершить украинский конфликт. В сенате документ уже поддержали 82 сенатора, что более чем достаточно для преодоления президентского вето. В палате представителей аналогичный проект подал республиканец Брайан Фицпатрик, собрав 60 соавторов с обеих сторон. Спикер палаты Майк Джонсон заявил, что сам поддерживает жесткие меры против России. * Внесен в России в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250603/sanktsii-2020720712.html

https://ria.ru/20250607/mid-2021469842.html

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в мире, россия, москва, сша, дональд трамп, майк джонсон, тим кейн (сенатор), санкции в отношении россии