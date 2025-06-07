https://ria.ru/20250607/ssha-2021478758.html

Губернатор Калифорнии пригрозил отказаться от уплаты федеральных налогов

Губернатор Калифорнии пригрозил отказаться от уплаты федеральных налогов - РИА Новости, 07.06.2025

Губернатор Калифорнии пригрозил отказаться от уплаты федеральных налогов

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на своей странице в соцсети X пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T10:33:00+03:00

2025-06-07T10:33:00+03:00

2025-06-07T10:54:00+03:00

в мире

калифорния

сша

россия

дональд трамп

гэвин ньюсом

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/07/2021478175_0:0:2936:1652_1920x0_80_0_0_32e986a9ac6c20ccd9bb8df65cb15b90.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на своей странице в соцсети X пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования Калифорнии. Ранее телеканал CNN сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа планирует приступить к такому сокращению уже в ближайшие дни. По данным источников телеканала, федеральным ведомствам поручено определить, какие гранты могут быть отозваны у штата. "Калифорнийцы оплачивают счета федерального правительства. Мы платим налогов на 80 миллиардов долларов больше, чем получаем обратно. Наверное, пришло время прекратить их (выплачивать - ред.), Дональд Трамп", - написал губернатор Калифорнии. Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал её критике. В минувшем месяце он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия спортсмена-трансгендера в соревнованиях. Ранее администрация уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму 126,4 миллионов долларов и критиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами.

https://ria.ru/20250607/mask-2021453946.html

https://ria.ru/20250607/sud-2021473381.html

калифорния

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, калифорния, сша, россия, дональд трамп, гэвин ньюсом