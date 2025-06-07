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Губернатор Калифорнии пригрозил отказаться от уплаты федеральных налогов - РИА Новости, 07.06.2025
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10:33 07.06.2025 (обновлено: 10:54 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/ssha-2021478758.html
Губернатор Калифорнии пригрозил отказаться от уплаты федеральных налогов
Губернатор Калифорнии пригрозил отказаться от уплаты федеральных налогов - РИА Новости, 07.06.2025
Губернатор Калифорнии пригрозил отказаться от уплаты федеральных налогов
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на своей странице в соцсети X пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T10:33:00+03:00
2025-06-07T10:54:00+03:00
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на своей странице в соцсети X пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования Калифорнии. Ранее телеканал CNN сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа планирует приступить к такому сокращению уже в ближайшие дни. По данным источников телеканала, федеральным ведомствам поручено определить, какие гранты могут быть отозваны у штата. "Калифорнийцы оплачивают счета федерального правительства. Мы платим налогов на 80 миллиардов долларов больше, чем получаем обратно. Наверное, пришло время прекратить их (выплачивать - ред.), Дональд Трамп", - написал губернатор Калифорнии. Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал её критике. В минувшем месяце он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия спортсмена-трансгендера в соревнованиях. Ранее администрация уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму 126,4 миллионов долларов и критиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами.
https://ria.ru/20250607/mask-2021453946.html
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в мире, калифорния, сша, россия, дональд трамп, гэвин ньюсом
В мире, Калифорния, США, Россия, Дональд Трамп, Гэвин Ньюсом
Губернатор Калифорнии пригрозил отказаться от уплаты федеральных налогов

Губернатор Ньюсом: Калифорния может отказаться от уплаты федеральных налогов

© AP Photo / Rich PedroncelliГубернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© AP Photo / Rich Pedroncelli
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом . Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на своей странице в соцсети X пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования Калифорнии.
Ранее телеканал CNN сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа планирует приступить к такому сокращению уже в ближайшие дни. По данным источников телеканала, федеральным ведомствам поручено определить, какие гранты могут быть отозваны у штата.
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"Калифорнийцы оплачивают счета федерального правительства. Мы платим налогов на 80 миллиардов долларов больше, чем получаем обратно. Наверное, пришло время прекратить их (выплачивать - ред.), Дональд Трамп", - написал губернатор Калифорнии.
Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал её критике. В минувшем месяце он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия спортсмена-трансгендера в соревнованиях. Ранее администрация уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму 126,4 миллионов долларов и критиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами.
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В миреКалифорнияСШАРоссияДональд ТрампГэвин Ньюсом
 
 
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