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Губернатор Калифорнии пригрозил отказаться от уплаты федеральных налогов
Губернатор Калифорнии пригрозил отказаться от уплаты федеральных налогов - РИА Новости, 07.06.2025
Губернатор Калифорнии пригрозил отказаться от уплаты федеральных налогов
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на своей странице в соцсети X пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T10:33:00+03:00
2025-06-07T10:33:00+03:00
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на своей странице в соцсети X пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования Калифорнии. Ранее телеканал CNN сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа планирует приступить к такому сокращению уже в ближайшие дни. По данным источников телеканала, федеральным ведомствам поручено определить, какие гранты могут быть отозваны у штата. "Калифорнийцы оплачивают счета федерального правительства. Мы платим налогов на 80 миллиардов долларов больше, чем получаем обратно. Наверное, пришло время прекратить их (выплачивать - ред.), Дональд Трамп", - написал губернатор Калифорнии. Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал её критике. В минувшем месяце он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия спортсмена-трансгендера в соревнованиях. Ранее администрация уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму 126,4 миллионов долларов и критиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами.
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в мире, калифорния, сша, россия, дональд трамп, гэвин ньюсом
В мире, Калифорния, США, Россия, Дональд Трамп, Гэвин Ньюсом
Губернатор Калифорнии пригрозил отказаться от уплаты федеральных налогов
Губернатор Ньюсом: Калифорния может отказаться от уплаты федеральных налогов