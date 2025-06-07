США предъявили обвинения возвращенному уроженцу Сальвадора
Власти США предъявили обвинения возвращенному из Сальвадора Абрего Гарсии
© AP Photo / Jose Luis MaganaАмериканские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Власти США предъявили обвинения возвращенному уроженцу Сальвадора Килмару Абрего Гарсии, которого американская администрация сначала по ошибке депортировала из страны обратно в Сальвадор, а затем вернулся обратно по требованию Верховного суда, следует из текста обвинения.
"Начиная с приблизительно 2016 года и до 2025-го Килмар Армандо Абрего Гарсия и другие установленные и неустановленные жюри лица вступили в сговор с целью провоза в Соединенные Штаты чужаков без документов из таких стран, как Гватемала, Сальвадор, Гондурас, Эквадор и другие", - говорится в судебном документе, который был подан в окружной суд в штате Теннесси.
По данным государственного обвинения, Гарсия помогал нелегальным мигрантам пересекать американо-мексиканскую границу в районе штата Техас, заведомо зная, что иностранцы проникают на американскую территорию без разрешения властей.
Предъявленные Гарсии обвинения уже прокомментировал заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш. "Добро пожаловать обратно", - написал он в социальной сети Х.
Верховный суд США ранее потребовал от администрации президента США Дональда Трампа "способствовать" возвращению из Сальвадора Килмара Абрего Гарсиа, легализовавшегося после нарушения правил пересечения границы и воспитывающего ребенка с психическим расстройством. Помимо этого, в американских судах сейчас рассматривается большое количество других дел, оспаривающих решения администрации Трампа о депортации и миграции.