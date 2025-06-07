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США предъявили обвинения возвращенному уроженцу Сальвадора - РИА Новости, 07.06.2025
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01:58 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/ssha-2021455236.html
США предъявили обвинения возвращенному уроженцу Сальвадора
США предъявили обвинения возвращенному уроженцу Сальвадора - РИА Новости, 07.06.2025
США предъявили обвинения возвращенному уроженцу Сальвадора
Власти США предъявили обвинения возвращенному уроженцу Сальвадора Килмару Абрего Гарсии, которого американская администрация сначала по ошибке депортировала из... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T01:58:00+03:00
2025-06-07T01:58:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Власти США предъявили обвинения возвращенному уроженцу Сальвадора Килмару Абрего Гарсии, которого американская администрация сначала по ошибке депортировала из страны обратно в Сальвадор, а затем вернулся обратно по требованию Верховного суда, следует из текста обвинения. "Начиная с приблизительно 2016 года и до 2025-го Килмар Армандо Абрего Гарсия и другие установленные и неустановленные жюри лица вступили в сговор с целью провоза в Соединенные Штаты чужаков без документов из таких стран, как Гватемала, Сальвадор, Гондурас, Эквадор и другие", - говорится в судебном документе, который был подан в окружной суд в штате Теннесси. По данным государственного обвинения, Гарсия помогал нелегальным мигрантам пересекать американо-мексиканскую границу в районе штата Техас, заведомо зная, что иностранцы проникают на американскую территорию без разрешения властей. Предъявленные Гарсии обвинения уже прокомментировал заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш. "Добро пожаловать обратно", - написал он в социальной сети Х. Верховный суд США ранее потребовал от администрации президента США Дональда Трампа "способствовать" возвращению из Сальвадора Килмара Абрего Гарсиа, легализовавшегося после нарушения правил пересечения границы и воспитывающего ребенка с психическим расстройством. Помимо этого, в американских судах сейчас рассматривается большое количество других дел, оспаривающих решения администрации Трампа о депортации и миграции.
https://ria.ru/20250401/usa-2008662810.html
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в мире, сша, сальвадор, гватемала (республика), дональд трамп
В мире, США, Сальвадор, Гватемала (республика), Дональд Трамп
США предъявили обвинения возвращенному уроженцу Сальвадора

Власти США предъявили обвинения возвращенному из Сальвадора Абрего Гарсии

© AP Photo / Jose Luis MaganaАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Власти США предъявили обвинения возвращенному уроженцу Сальвадора Килмару Абрего Гарсии, которого американская администрация сначала по ошибке депортировала из страны обратно в Сальвадор, а затем вернулся обратно по требованию Верховного суда, следует из текста обвинения.
"Начиная с приблизительно 2016 года и до 2025-го Килмар Армандо Абрего Гарсия и другие установленные и неустановленные жюри лица вступили в сговор с целью провоза в Соединенные Штаты чужаков без документов из таких стран, как Гватемала, Сальвадор, Гондурас, Эквадор и другие", - говорится в судебном документе, который был подан в окружной суд в штате Теннесси.
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По данным государственного обвинения, Гарсия помогал нелегальным мигрантам пересекать американо-мексиканскую границу в районе штата Техас, заведомо зная, что иностранцы проникают на американскую территорию без разрешения властей.
Предъявленные Гарсии обвинения уже прокомментировал заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш. "Добро пожаловать обратно", - написал он в социальной сети Х.
Верховный суд США ранее потребовал от администрации президента США Дональда Трампа "способствовать" возвращению из Сальвадора Килмара Абрего Гарсиа, легализовавшегося после нарушения правил пересечения границы и воспитывающего ребенка с психическим расстройством. Помимо этого, в американских судах сейчас рассматривается большое количество других дел, оспаривающих решения администрации Трампа о депортации и миграции.
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В миреСШАСальвадорГватемала (республика)Дональд Трамп
 
 
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