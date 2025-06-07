https://ria.ru/20250607/ssha-2021448181.html

Экс-кандидат на пост главы НАСА призвал Маска и Трампа помириться

Экс-кандидат на пост главы НАСА призвал Маска и Трампа помириться - РИА Новости, 07.06.2025

Экс-кандидат на пост главы НАСА призвал Маска и Трампа помириться

Бывший кандидат на пост главы НАСА Джаред Айзекман, в социальной сети Х призвал американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска и президента США... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T00:13:00+03:00

2025-06-07T00:13:00+03:00

2025-06-07T00:13:00+03:00

в мире

сша

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tesla motors

конфликт трампа и маска

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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Бывший кандидат на пост главы НАСА Джаред Айзекман, в социальной сети Х призвал американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска и президента США Дональда Трампа к примирению, а также указал на возможность "незначительной" роли в конфликте между ними. "Любая роль, которую сыграла моя номинация в этом фейерверке, является незначительной и неважной по сравнению с тем, что поставлено на карту. Важно примирение между величайшим инженером мира и лидером свободного мира", - написал он. Айзекман также выразил мнение о том, что урегулирование конфликта между Маском и Трампом нужно не только США, но и миру. Ранее президент Трамп объявил, что заменяет кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана, близкого союзника Илона Маска, на пост руководителя Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), об это политик заявил в соцсети Truth Social. До этого американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Трамп намерен отозвать кандидатуру Айзекмана по причине того, что тот делал пожертвования видным демократическим деятелям. Сообщение НАСА о возможных сроках нового запуска Starliner прозвучало на фоне угрозы американского предпринимателя Илона Маска начать вывод из эксплуатации космического корабля Dragon на фоне публичного конфликта с президентом США Дональдом Трампом. Маск сначала пообещал немедленно начать вывод корабля Dragon от компании SpaceX из эксплуатации, однако позднее в ответ на совет пользователя соцсети X "остыть" сообщил, что не станет выводить из эксплуатации Dragon В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который бизнесмен во вторник назвал "отвратительной мерзостью", призвав затем "убить" документ. Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. Предприниматель также публично поддержал идею импичмента Трампа. После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит рухнули почти на 14%.

https://ria.ru/20250606/mask-2021446194.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, илон маск, наса, spacex, tesla motors, конфликт трампа и маска