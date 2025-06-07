Экс-кандидат на пост главы НАСА призвал Маска и Трампа помириться
Экс-кандидат на пост главы НАСА Айзекман призвал Маска и Трампа к примирению
© AP Photo / Brandon BellДональд Трамп и Илон Маск
© AP Photo / Brandon Bell
Дональд Трамп и Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Бывший кандидат на пост главы НАСА Джаред Айзекман, в социальной сети Х призвал американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска и президента США Дональда Трампа к примирению, а также указал на возможность "незначительной" роли в конфликте между ними.
"Любая роль, которую сыграла моя номинация в этом фейерверке, является незначительной и неважной по сравнению с тем, что поставлено на карту. Важно примирение между величайшим инженером мира и лидером свободного мира", - написал он.
Ранее президент Трамп объявил, что заменяет кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана, близкого союзника Илона Маска, на пост руководителя Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), об это политик заявил в соцсети Truth Social. До этого американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Трамп намерен отозвать кандидатуру Айзекмана по причине того, что тот делал пожертвования видным демократическим деятелям.
Сообщение НАСА о возможных сроках нового запуска Starliner прозвучало на фоне угрозы американского предпринимателя Илона Маска начать вывод из эксплуатации космического корабля Dragon на фоне публичного конфликта с президентом США Дональдом Трампом. Маск сначала пообещал немедленно начать вывод корабля Dragon от компании SpaceX из эксплуатации, однако позднее в ответ на совет пользователя соцсети X "остыть" сообщил, что не станет выводить из эксплуатации Dragon
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который бизнесмен во вторник назвал "отвратительной мерзостью", призвав затем "убить" документ. Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. Предприниматель также публично поддержал идею импичмента Трампа. После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит рухнули почти на 14%.