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Российские военные подорвали опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении
Российские военные подорвали опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 07.06.2025
Российские военные подорвали опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении
Операторы Центра "Барс-Сармат" подорвали опорный пункт обороны ВСУ на запорожском направлении, мешавший продвижению российских войск, направив ударный дрон... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T06:19:00+03:00
2025-06-07T06:19:00+03:00
2025-06-07T08:42:00+03:00
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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Операторы Центра "Барс-Сармат" подорвали опорный пункт обороны ВСУ на запорожском направлении, мешавший продвижению российских войск, направив ударный дрон прямо внутрь блиндажа, сообщил РИА Новости командир расчета БПЛА с позывным "Футболист". "Мы действовали по наводке десантников 108-го гвардейского десантно-штурмового полка ВДВ России, которым этот "опорник" мешал в продвижении вперед. По данным разведки, в "опорнике" укрылись пять солдат ВСУ, а всего в нескольких десятках-сотнях метров от них не могли пройти наши десантники-штурмовики", - рассказал он. Он также отметил, что залететь внутрь опорного пункта противника получилось благодаря высокому умению бойца-оператора. "Влететь в "опорник" - непростая задача, если он в лесополке (лесополосе - ред.), так как там много веток и палок и всякого мусора. Плюс завешивают различными сетями, тряпками. От пилота требуется концентрация внимания и работать без резких движений", - рассказал оператор. Уничтожение опорного пункта противника позволило российским десантникам продвинуться далее, отметил военный.
https://ria.ru/20250606/ukraina-2021344326.html
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Подрыв "опорника" ВСУ на Запорожском направлении ударным дроном
Операторы Центра "Барс-Сармат" подорвали "опорник" ВСУ на Запорожском направлении, мешавший продвижению российских войск, направив ударный дрон прямо внутрь блиндажа, сообщил РИА Новости командир расчета БПЛА с позывным "Футболист".
2025-06-07T06:19
true
PT1M37S
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Безопасность
Российские военные подорвали опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении
Российские дроноводы подорвали опорный пункт ВСУ, направив БПЛА внутрь блиндажа