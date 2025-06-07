https://ria.ru/20250607/spetsoperatsiya-2021464016.html

Российские военные подорвали опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении

Российские военные подорвали опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 07.06.2025

Российские военные подорвали опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении

Операторы Центра "Барс-Сармат" подорвали опорный пункт обороны ВСУ на запорожском направлении, мешавший продвижению российских войск, направив ударный дрон... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T06:19:00+03:00

2025-06-07T06:19:00+03:00

2025-06-07T08:42:00+03:00

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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Операторы Центра "Барс-Сармат" подорвали опорный пункт обороны ВСУ на запорожском направлении, мешавший продвижению российских войск, направив ударный дрон прямо внутрь блиндажа, сообщил РИА Новости командир расчета БПЛА с позывным "Футболист". "Мы действовали по наводке десантников 108-го гвардейского десантно-штурмового полка ВДВ России, которым этот "опорник" мешал в продвижении вперед. По данным разведки, в "опорнике" укрылись пять солдат ВСУ, а всего в нескольких десятках-сотнях метров от них не могли пройти наши десантники-штурмовики", - рассказал он. Он также отметил, что залететь внутрь опорного пункта противника получилось благодаря высокому умению бойца-оператора. "Влететь в "опорник" - непростая задача, если он в лесополке (лесополосе - ред.), так как там много веток и палок и всякого мусора. Плюс завешивают различными сетями, тряпками. От пилота требуется концентрация внимания и работать без резких движений", - рассказал оператор. Уничтожение опорного пункта противника позволило российским десантникам продвинуться далее, отметил военный.

https://ria.ru/20250606/ukraina-2021344326.html

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Подрыв "опорника" ВСУ на Запорожском направлении ударным дроном Операторы Центра "Барс-Сармат" подорвали "опорник" ВСУ на Запорожском направлении, мешавший продвижению российских войск, направив ударный дрон прямо внутрь блиндажа, сообщил РИА Новости командир расчета БПЛА с позывным "Футболист". 2025-06-07T06:19 true PT1M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, безопасность