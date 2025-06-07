https://ria.ru/20250607/spetsoperatsiya-2021463615.html

ВСУ пытались убить своих военных, сдавшихся в плен в Федоровке

ВСУ пытались убить своих военных, сдавшихся в плен в Федоровке - РИА Новости, 07.06.2025

ВСУ пытались убить своих военных, сдавшихся в плен в Федоровке

В Федоровке (ДНР) украинские военные пытались уничтожить свой минометный расчет, который сдался в плен бойцам РФ, сообщил РИА Новости гвардеец-разведчик... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T06:09:00+03:00

2025-06-07T06:09:00+03:00

2025-06-07T08:43:00+03:00

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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 7 июн - РИА Новости. В Федоровке (ДНР) украинские военные пытались уничтожить свой минометный расчет, который сдался в плен бойцам РФ, сообщил РИА Новости гвардеец-разведчик группировки войск "Восток" с позывным "Хаски". "В населенном пункте (Федоровка - ред.) не было основного сопротивления огневого в плане "стрелкотни" (стрелкового боя - ред.), в плане контакта с противником - потому, что две гранаты кидаешь, человек (противник - ред.) сдается. Человек не хотел воевать", - сказал "Хаски". По словам разведчика, во время штурма деревни российским бойцам удалось взять в плен минометный расчет противника. Он добавил, что через некоторое время по трофейной радиостанции на пленных вышел командир украинского расчета и несколько раз давал команду открыть огонь по российским военным, но выстрела никто не делал. "Прилетает вражеский "мавик" (дрон-разведчик - ред.) и вражеский FPV (ударный дрон - ред.) понаблюдать. Мы выбираем пленного, самого контактного, который идет на контакт с нами. Отправляем, говорим, иди помаши радиостанции, что у тебя радиосвязь сломалась. Он выходит, машет и происходит "дружеский огонь". Вражеский FPV-дрон отработал по своему же минометчику. Он успел убежать к нам обратно", - рассказал "Хаски". Также боец отметил, что пленный украинский солдат осознанно выбрал сдачу в плен. Минобороны РФ 6 июня сообщило, что российская группировка войск "Восток" в результате активных действий освободила населенный пункт Федоровка в ДНР.

https://ria.ru/20250605/spetsoperatsiya-2021010128.html

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донецкая народная республика

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Разведчик с позывным "Хаски": "Боевики ВСУ в Федоровке пытались уничтожить свой же минометный расчет, который сдался в плен" Боевики ВСУ в Федоровке пытались уничтожить свой же минометный расчет, который сдался в плен российским бойцам, рассказал РИА Новости гвардеец-разведчик группировки войск "Восток" с позывным "Хаски" 2025-06-07T06:09 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, россия, безопасность