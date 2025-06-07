Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ
Группировка войск Центр уничтожила более 455 украинских военнослужащих
© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Группировка войск "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ в её зоне ответственности потеряли более 455 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
"Группировка войск "Центр" продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям трёх механизированных, мотопехотной, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад морской пехоты ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины", - сказал он.
По его словам, поражение было нанесено в районах Коптево, Димитрова, Красноармейска, Сергеевки, Удачного и Алексеевки.
"Потери противника составили более 455 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, включая БТР VAB производства Франции, семь пикапов и три орудия полевой артиллерии", - уточнил Савчук.
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