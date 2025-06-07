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Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 07.06.2025
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05:25 07.06.2025
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Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ
Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 07.06.2025
Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ
Группировка войск "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ в её зоне ответственности потеряли более 455 военнослужащих, сообщил... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T05:25:00+03:00
2025-06-07T05:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
димитров
красноармейск
сергеевка
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Группировка войск "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ в её зоне ответственности потеряли более 455 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. "Группировка войск "Центр" продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям трёх механизированных, мотопехотной, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад морской пехоты ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины", - сказал он. По его словам, поражение было нанесено в районах Коптево, Димитрова, Красноармейска, Сергеевки, Удачного и Алексеевки. "Потери противника составили более 455 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, включая БТР VAB производства Франции, семь пикапов и три орудия полевой артиллерии", - уточнил Савчук.
https://ria.ru/20250606/ukraina-2021344326.html
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димитров, красноармейск, сергеевка, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Димитров, Красноармейск, Сергеевка, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ

Группировка войск Центр уничтожила более 455 украинских военнослужащих

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Группировка войск "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ в её зоне ответственности потеряли более 455 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
"Группировка войск "Центр" продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям трёх механизированных, мотопехотной, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад морской пехоты ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины", - сказал он.
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По его словам, поражение было нанесено в районах Коптево, Димитрова, Красноармейска, Сергеевки, Удачного и Алексеевки.
"Потери противника составили более 455 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, включая БТР VAB производства Франции, семь пикапов и три орудия полевой артиллерии", - уточнил Савчук.
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Специальная военная операция на УкраинеДимитровКрасноармейскСергеевкаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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