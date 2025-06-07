https://ria.ru/20250607/spetsoperatsiya-2021462129.html

Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ

Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 07.06.2025

Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ

Группировка войск "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ в её зоне ответственности потеряли более 455 военнослужащих, сообщил... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T05:25:00+03:00

2025-06-07T05:25:00+03:00

2025-06-07T05:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

димитров

красноармейск

сергеевка

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Группировка войск "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ в её зоне ответственности потеряли более 455 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. "Группировка войск "Центр" продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям трёх механизированных, мотопехотной, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад морской пехоты ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины", - сказал он. По его словам, поражение было нанесено в районах Коптево, Димитрова, Красноармейска, Сергеевки, Удачного и Алексеевки. "Потери противника составили более 455 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, включая БТР VAB производства Франции, семь пикапов и три орудия полевой артиллерии", - уточнил Савчук.

https://ria.ru/20250606/ukraina-2021344326.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

димитров

красноармейск

сергеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

димитров, красноармейск, сергеевка, вооруженные силы украины, безопасность