https://ria.ru/20250607/spetsoperatsiya-2021461955.html

ВСУ потеряли до 200 военных в ДНР и Запорожской области

ВСУ потеряли до 200 военных в ДНР и Запорожской области - РИА Новости, 07.06.2025

ВСУ потеряли до 200 военных в ДНР и Запорожской области

Российская группировка войск "Восток" нанесла поражение украинским формированиям у трёх населённых пунктов в ДНР и Запорожской области, противник потерял до 200 РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T05:23:00+03:00

2025-06-07T05:23:00+03:00

2025-06-07T05:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

запорожская область

александр гордеев (полковник)

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" нанесла поражение украинским формированиям у трёх населённых пунктов в ДНР и Запорожской области, противник потерял до 200 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. "Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике формирований двух механизированных и двух бригад теробороны ВСУ", - сказал он. Гордеев уточнил, что поражение противнику было нанесено в районах Комара, Малиновки и Гуляйполя. "В течение суток противник потерял до 200 военнослужащих, бронетранспортёр М113, четыре боевых бронированных машины Humvee, пять автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, два склада материальных средств и 12 пунктов управления беспилотной авиацией. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожено орудие полевой артиллерии", - добавил начальник пресс-центра.

https://ria.ru/20250606/ukraina-2021344326.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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запорожская область

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Дарья Буймова

донецкая народная республика, запорожская область, александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины, безопасность