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ВСУ потеряли до 200 военных в ДНР и Запорожской области
ВСУ потеряли до 200 военных в ДНР и Запорожской области - РИА Новости, 07.06.2025
ВСУ потеряли до 200 военных в ДНР и Запорожской области
Российская группировка войск "Восток" нанесла поражение украинским формированиям у трёх населённых пунктов в ДНР и Запорожской области, противник потерял до 200 РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T05:23:00+03:00
2025-06-07T05:23:00+03:00
2025-06-07T05:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
запорожская область
александр гордеев (полковник)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" нанесла поражение украинским формированиям у трёх населённых пунктов в ДНР и Запорожской области, противник потерял до 200 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. "Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике формирований двух механизированных и двух бригад теробороны ВСУ", - сказал он. Гордеев уточнил, что поражение противнику было нанесено в районах Комара, Малиновки и Гуляйполя. "В течение суток противник потерял до 200 военнослужащих, бронетранспортёр М113, четыре боевых бронированных машины Humvee, пять автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, два склада материальных средств и 12 пунктов управления беспилотной авиацией. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожено орудие полевой артиллерии", - добавил начальник пресс-центра.
https://ria.ru/20250606/ukraina-2021344326.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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донецкая народная республика, запорожская область, александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Александр Гордеев (полковник), Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли до 200 военных в ДНР и Запорожской области
Группировка Восток нанесла удары по ВСУ у Комара, Малиновки и Гуляйполя