https://ria.ru/20250607/spetsoperatsiya-2021461734.html
ВС России уничтожили пункт дислокации расчета украинского беспилотника
ВС России уничтожили пункт дислокации расчета украинского беспилотника - РИА Новости, 07.06.2025
ВС России уничтожили пункт дислокации расчета украинского беспилотника
Артиллерийский расчет 152-миллиметровой гаубицы "Гиацинт-Б" арктической мотострелковой бригады группировки войск "Днепр" ВС РФ уничтожил пункт временной... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T05:18:00+03:00
2025-06-07T05:18:00+03:00
2025-06-07T08:42:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 7 июн - РИА Новости. Артиллерийский расчет 152-миллиметровой гаубицы "Гиацинт-Б" арктической мотострелковой бригады группировки войск "Днепр" ВС РФ уничтожил пункт временной дислокации расчета украинского беспилотника "Лелека" на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе плановой работы по разведке местности и фиксации передвижений ВСУ нашим расчетом беспилотной авиации "Орлан-10" был выявлен расчет БПЛА "Лелека", проводивший разведку района обороны наших подразделений. После обнаружения цели артиллеристам были переданы координаты противника, укрывшегося в заброшенном ангаре. Расчет 152-миллиметровой гаубицы "Гиацинт-Б" группировки "Днепр" выдвинулся на заранее подготовленную огневую позицию. Первым выстрелом был уничтожен находящийся в укрытии транспорт противника. Вторым выстрелом был уничтожен сам пункт временной дислокации БПЛА ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве. Огонь расчета корректировали с помощью БПЛА, его же камера зафиксировала попадание по цели и ее уничтожение. После поражения цели расчет быстро замаскировал орудие и ушел в укрытие. Артиллеристы арктической мотострелковой бригады группировки войск "Днепр" успешно выполняют поставленные командованием задачи по уничтожению противника в Херсонской области - на правом берегу Днепра. Ежедневно артиллеристы ведут контрбатарейную борьбу уничтожают опорные пункты, пункты временной дислокации, расчеты БПЛА противника, живую силу и технику ВСУ.
https://ria.ru/20250606/ukraina-2021344326.html
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Уничтожение пункта временной дислокации расчета украинского БПЛА "Лелека" в Херсонской области
Расчет "Гиацинта-Б" арктической мотострелковой бригады "Днепра" уничтожил пункт временной дислокации расчета украинского БПЛА "Лелека" в Херсонской области, сообщили в Минобороны.
2025-06-07T05:18
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россия, херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили пункт дислокации расчета украинского беспилотника
Расчет гаубицы Гиацинт-Б уничтожил пункт дислокации расчета БПЛА Лелека