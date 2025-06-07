https://ria.ru/20250607/spetsoperatsiya-2021454721.html

Российские разведчики захватили новый украинский ударный беспилотник

Российские разведчики захватили новый украинский ударный беспилотник - РИА Новости, 07.06.2025

Российские разведчики захватили новый украинский ударный беспилотник

Разведчики группировки войск "Север" ВС РФ, действуя в Сумской области, захватили с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) новый малошумный украинский... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T01:53:00+03:00

2025-06-07T01:53:00+03:00

2025-06-07T01:53:00+03:00

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ГЕНИЧЕСК, 7 июн - РИА Новости. Разведчики группировки войск "Север" ВС РФ, действуя в Сумской области, захватили с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) новый малошумный украинский ударный FPV-дрон с системой интеллектуального наведения и дистанционного подрыва, сообщил РИА Новости офицер группировки "Север" с позывным "Витязь". "Нашими разведчиками в Сумской области с помощью средств РЭБ был захвачен новый украинский ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Это FPV-дрон с интеллектуальным захватом и сопровождением цели, малошумными винтами, разночастотными антеннами и системой гарантированного дистанционного подрыва", - сказал РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным "Витязь". Кадры с трофейным ударным БПЛА переданы в распоряжение РИА Новости.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, безопасность