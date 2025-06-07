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Российские разведчики захватили новый украинский ударный беспилотник
Российские разведчики захватили новый украинский ударный беспилотник - РИА Новости, 07.06.2025
Российские разведчики захватили новый украинский ударный беспилотник
Разведчики группировки войск "Север" ВС РФ, действуя в Сумской области, захватили с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) новый малошумный украинский... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T01:53:00+03:00
2025-06-07T01:53:00+03:00
2025-06-07T01:53:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 7 июн - РИА Новости. Разведчики группировки войск "Север" ВС РФ, действуя в Сумской области, захватили с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) новый малошумный украинский ударный FPV-дрон с системой интеллектуального наведения и дистанционного подрыва, сообщил РИА Новости офицер группировки "Север" с позывным "Витязь". "Нашими разведчиками в Сумской области с помощью средств РЭБ был захвачен новый украинский ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Это FPV-дрон с интеллектуальным захватом и сопровождением цели, малошумными винтами, разночастотными антеннами и системой гарантированного дистанционного подрыва", - сказал РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным "Витязь". Кадры с трофейным ударным БПЛА переданы в распоряжение РИА Новости.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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технологии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Безопасность
Российские разведчики захватили новый украинский ударный беспилотник
Разведчики захватили новый интеллектуальный FPV-дрон в Сумской области
ГЕНИЧЕСК, 7 июн - РИА Новости. Разведчики группировки войск "Север" ВС РФ, действуя в Сумской области, захватили с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) новый малошумный украинский ударный FPV-дрон с системой интеллектуального наведения и дистанционного подрыва, сообщил РИА Новости офицер группировки "Север" с позывным "Витязь".
"Нашими разведчиками в Сумской области с помощью средств РЭБ был захвачен новый украинский ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Это FPV-дрон с интеллектуальным захватом и сопровождением цели, малошумными винтами, разночастотными антеннами и системой гарантированного дистанционного подрыва", - сказал РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным "Витязь".
Кадры с трофейным ударным БПЛА переданы в распоряжение РИА Новости.