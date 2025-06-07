Мерц готов отправить Германию в пекло конфликта с Россией, заявил Слуцкий
Слуцкий раскритиковал Мерца за поддержку Украины
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий . Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, слепо поддерживая "возрождение нацизма на Украине", готов отправить Германию в "пекло" противостояния с Россией, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в обращении к председателю бундестага Юлии Клёкнер и лидерам пяти политических фракций парламента Германии сообщил, что направил им материалы об ударах и терактах режима Владимира Зеленского. Как отметил председатель Госдумы, неонацистский киевский режим наносит удары по мирным российским городам, теракты совершаются в местах массового скопления людей, на объектах гражданской инфраструктуры, а жертвами становятся в том числе пассажиры поездов. Володин также заявил, что правительство Германии все больше втягивается в военные действия против РФ, планируя развернуть производство ракет на Украине.
Как отметил парламентарий, Мерц на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Германию от нацизма освободила Америка.
"Из мерЦкой угодливости, в расчете на сиюминутный политический профит в украинском кейсе, про решающий вклад СССР он даже не упомянул. Вячеслав Викторович справедливо призывает отправить Мерца к стенам Бундестага – исторического здания Рейхстага – над которым Знамя Победы в 1945-м установили советские воины Егоров и Кантария. Потомку германских фашистов будет полезно воочию увидеть исторические свидетельства того, кто на самом деле спас Европу от коричневой чумы", - добавил Слуцкий.
Он отметил, что Россия не позволит исказить историю Второй мировой войны и забыть о подвиге народа СССР.
Ранее канцлер Германии на пресс-конференции с президентом США заявил, что Штаты в результате высадки в Нормандии закончили войну в Европе и освободили Германию от нацизма, а потому в состоянии сделать "что-то" для завершения украинского конфликта. О решающей роли СССР в разгроме нацистской Германии ни одна из сторон не упомянула.