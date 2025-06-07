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Мерц готов отправить Германию в пекло конфликта с Россией, заявил Слуцкий - РИА Новости, 07.06.2025
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13:14 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/slutskiy-2021499722.html
Мерц готов отправить Германию в пекло конфликта с Россией, заявил Слуцкий
Мерц готов отправить Германию в пекло конфликта с Россией, заявил Слуцкий - РИА Новости, 07.06.2025
Мерц готов отправить Германию в пекло конфликта с Россией, заявил Слуцкий
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, слепо поддерживая "возрождение нацизма на Украине", готов отправить Германию в "пекло" противостояния с Россией, заявил глава комитета РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T13:14:00+03:00
2025-06-07T13:14:00+03:00
в мире
германия
россия
ссср
фридрих мерц
леонид слуцкий (политик)
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, слепо поддерживая "возрождение нацизма на Украине", готов отправить Германию в "пекло" противостояния с Россией, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в обращении к председателю бундестага Юлии Клёкнер и лидерам пяти политических фракций парламента Германии сообщил, что направил им материалы об ударах и терактах режима Владимира Зеленского. Как отметил председатель Госдумы, неонацистский киевский режим наносит удары по мирным российским городам, теракты совершаются в местах массового скопления людей, на объектах гражданской инфраструктуры, а жертвами становятся в том числе пассажиры поездов. Володин также заявил, что правительство Германии все больше втягивается в военные действия против РФ, планируя развернуть производство ракет на Украине. "Мерц в слепой поддержке возрождения нацизма на Украине готов отправить Германию в пекло противостояния с Россией. Хотят ли этого современные немцы? Мы - точно нет. Но, как заметил Вячеслав Викторович (Володин - ред.), готовы к любому развитию событий!" - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Как отметил парламентарий, Мерц на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Германию от нацизма освободила Америка. "Из мерЦкой угодливости, в расчете на сиюминутный политический профит в украинском кейсе, про решающий вклад СССР он даже не упомянул. Вячеслав Викторович справедливо призывает отправить Мерца к стенам Бундестага – исторического здания Рейхстага – над которым Знамя Победы в 1945-м установили советские воины Егоров и Кантария. Потомку германских фашистов будет полезно воочию увидеть исторические свидетельства того, кто на самом деле спас Европу от коричневой чумы", - добавил Слуцкий. Он отметил, что Россия не позволит исказить историю Второй мировой войны и забыть о подвиге народа СССР. Ранее канцлер Германии на пресс-конференции с президентом США заявил, что Штаты в результате высадки в Нормандии закончили войну в Европе и освободили Германию от нацизма, а потому в состоянии сделать "что-то" для завершения украинского конфликта. О решающей роли СССР в разгроме нацистской Германии ни одна из сторон не упомянула.
https://ria.ru/20250605/yazyk-2021160705.html
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в мире, германия, россия, ссср, фридрих мерц, леонид слуцкий (политик), вячеслав володин, госдума рф, лдпр, бундестаг германии
В мире, Германия, Россия, СССР, Фридрих Мерц, Леонид Слуцкий (политик), Вячеслав Володин, Госдума РФ, ЛДПР, Бундестаг Германии
Мерц готов отправить Германию в пекло конфликта с Россией, заявил Слуцкий

Слуцкий раскритиковал Мерца за поддержку Украины

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий . Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, слепо поддерживая "возрождение нацизма на Украине", готов отправить Германию в "пекло" противостояния с Россией, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в обращении к председателю бундестага Юлии Клёкнер и лидерам пяти политических фракций парламента Германии сообщил, что направил им материалы об ударах и терактах режима Владимира Зеленского. Как отметил председатель Госдумы, неонацистский киевский режим наносит удары по мирным российским городам, теракты совершаются в местах массового скопления людей, на объектах гражданской инфраструктуры, а жертвами становятся в том числе пассажиры поездов. Володин также заявил, что правительство Германии все больше втягивается в военные действия против РФ, планируя развернуть производство ракет на Украине.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Русский язык в Латвии оказался под ударом русофобии, заявил Слуцкий
5 июня, 17:51
"Мерц в слепой поддержке возрождения нацизма на Украине готов отправить Германию в пекло противостояния с Россией. Хотят ли этого современные немцы? Мы - точно нет. Но, как заметил Вячеслав Викторович (Володин - ред.), готовы к любому развитию событий!" - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Как отметил парламентарий, Мерц на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Германию от нацизма освободила Америка.
"Из мерЦкой угодливости, в расчете на сиюминутный политический профит в украинском кейсе, про решающий вклад СССР он даже не упомянул. Вячеслав Викторович справедливо призывает отправить Мерца к стенам Бундестага – исторического здания Рейхстага – над которым Знамя Победы в 1945-м установили советские воины Егоров и Кантария. Потомку германских фашистов будет полезно воочию увидеть исторические свидетельства того, кто на самом деле спас Европу от коричневой чумы", - добавил Слуцкий.
Он отметил, что Россия не позволит исказить историю Второй мировой войны и забыть о подвиге народа СССР.
Ранее канцлер Германии на пресс-конференции с президентом США заявил, что Штаты в результате высадки в Нормандии закончили войну в Европе и освободили Германию от нацизма, а потому в состоянии сделать "что-то" для завершения украинского конфликта. О решающей роли СССР в разгроме нацистской Германии ни одна из сторон не упомянула.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Слуцкий прокомментировал приглашение Украины на саммит НАТО
4 июня, 18:22
 
В миреГерманияРоссияСССРФридрих МерцЛеонид Слуцкий (политик)Вячеслав ВолодинГосдума РФЛДПРБундестаг Германии
 
 
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