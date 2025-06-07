https://ria.ru/20250607/slutskiy-2021499722.html

Мерц готов отправить Германию в пекло конфликта с Россией, заявил Слуцкий

Мерц готов отправить Германию в пекло конфликта с Россией, заявил Слуцкий - РИА Новости, 07.06.2025

Мерц готов отправить Германию в пекло конфликта с Россией, заявил Слуцкий

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, слепо поддерживая "возрождение нацизма на Украине", готов отправить Германию в "пекло" противостояния с Россией, заявил глава комитета РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T13:14:00+03:00

2025-06-07T13:14:00+03:00

2025-06-07T13:14:00+03:00

в мире

германия

россия

ссср

фридрих мерц

леонид слуцкий (политик)

вячеслав володин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852166922_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_8b326d5684350b9ac215cd5fa03f69a7.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, слепо поддерживая "возрождение нацизма на Украине", готов отправить Германию в "пекло" противостояния с Россией, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в обращении к председателю бундестага Юлии Клёкнер и лидерам пяти политических фракций парламента Германии сообщил, что направил им материалы об ударах и терактах режима Владимира Зеленского. Как отметил председатель Госдумы, неонацистский киевский режим наносит удары по мирным российским городам, теракты совершаются в местах массового скопления людей, на объектах гражданской инфраструктуры, а жертвами становятся в том числе пассажиры поездов. Володин также заявил, что правительство Германии все больше втягивается в военные действия против РФ, планируя развернуть производство ракет на Украине. "Мерц в слепой поддержке возрождения нацизма на Украине готов отправить Германию в пекло противостояния с Россией. Хотят ли этого современные немцы? Мы - точно нет. Но, как заметил Вячеслав Викторович (Володин - ред.), готовы к любому развитию событий!" - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Как отметил парламентарий, Мерц на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Германию от нацизма освободила Америка. "Из мерЦкой угодливости, в расчете на сиюминутный политический профит в украинском кейсе, про решающий вклад СССР он даже не упомянул. Вячеслав Викторович справедливо призывает отправить Мерца к стенам Бундестага – исторического здания Рейхстага – над которым Знамя Победы в 1945-м установили советские воины Егоров и Кантария. Потомку германских фашистов будет полезно воочию увидеть исторические свидетельства того, кто на самом деле спас Европу от коричневой чумы", - добавил Слуцкий. Он отметил, что Россия не позволит исказить историю Второй мировой войны и забыть о подвиге народа СССР. Ранее канцлер Германии на пресс-конференции с президентом США заявил, что Штаты в результате высадки в Нормандии закончили войну в Европе и освободили Германию от нацизма, а потому в состоянии сделать "что-то" для завершения украинского конфликта. О решающей роли СССР в разгроме нацистской Германии ни одна из сторон не упомянула.

https://ria.ru/20250605/yazyk-2021160705.html

https://ria.ru/20250604/slutskij-2020940009.html

германия

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, россия, ссср, фридрих мерц, леонид слуцкий (политик), вячеслав володин, госдума рф, лдпр, бундестаг германии